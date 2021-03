Foto: Mujer es destacada por cuido y resguardo de la Naturaleza en Chontales/TN8

En la comarca San Miguelito de la ciudad de Juigalpa departamento de Chontales se encuentra ubicada la Reserva Silvestre Privada El Elim y desde hace seis meses comenzó con el zoocriadero de venado El Edén. Doña Petrona López se ha dedicado al cuido, protección y resguardo del medio ambiente.

Doña Petrona se siente muy orgullosa como mujer ya que son tomadas en cuenta como mujer emprendedora rural y exitosa ocupan lugares importantes dentro de la sociedad nicaragüenses.

La señora Petrona ofrece un lugar para estar en contacto con la naturaleza, además que cuenta con una zoocriadero de venado, para que puedan apreciar las bellezas que ofrece el departamento de Chontales.

"Desde agosto cuento con un zoocriadero de venado, con la idea que se me reproduzca, así no tiene mucho peligro que los mate. Cuento con 42 manzanas de mi parcela, bosque grande y medianos. Tengo variedad de madera, pochote, granadillo, Caoba, Nancite, laureles, aceituna ", expresó Petrona Auxiliadora López, productora y emprendedora.

Mujer emprendedora rural

"He tenido buena asistencia; nos han capacitado, han venido a visitarnos, hemos trabajado con las instituciones. He recibido capacitación para evitar las quemas, no quemar, dónde hay ojos de agua; hemos reservado por las fuentes de agua que la necesitamos para vivir. Cuidamos el medio ambiente, los animales, las especies de plantas, como productores estamos atentos a cuidar que no hayan quemas y el debe avisar entre todos se apague más rápido si se da un incendio forestal", finalizó Petrona López.

Hoy en día la mujer nicaragüenses goza de un sinnúmero de derechos restituidos gracias a las políticas de igualdad que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional