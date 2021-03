Joven esteliano logra su sueño de tener una granja avícola

Granja avícola, propiedad de Richard Alfaro / Fotografía: Jairo Leiva-TN8

Un joven en el municipio de Pueblo Nuevo del departamento de Estelí ha logrado alcanzar sus sueños en emprender con una granja de gallinas ponedoras, proyecto posible gracias a los créditos brindados por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

Visitar las zonas rurales de Nicaragua es conocer a más del 80 % de las familias que se dedican a emprender sus propios negocios, en las granjas avícolas han encontrado la oportunidad para generar empleos y mejorar sus ingresos económicos.

Los inicios de Richard Alfaro, habitante de la comunidad Guasuyuca del municipio de Pueblo Nuevo-Estelí fueron difíciles; no contaba con el dinero suficiente para brindarle las condiciones necesarias a sus gallinas ponedoras.

“Inicié con 200 aves y las tenía en el patio de mi vivienda, en ese entonces no tenía muchos conocimientos, lamentablemente me fue un poco mal, casi todas las gallinas se me murieron, tenía condiciones muy malas y no les daba la alimentación necesaria, pero yo deseaba con tener una granja”, dijo Alfaro.

Emprendedor agradece apoyo

Este joven ha cumplido su sueño de ser uno de los que abastece las ventas, restaurantes y panaderías en su localidad gracias al apoyo de un microcrédito brindado por el MEFCCA.

“Gracias a Dios logré adquirir un crédito con el MEFCCA, con ese dinero pude incrementar todo, compré más aves y en la actualidad tengo más de 1,000. La granja también posee todas sus condiciones y la producción de huevos está mejorando, estoy muy agradecido con Dios y el gobierno central por esta oportunidad que me dieron en emprender mi granja”, recalcó el joven emprendedor.

Por el momento son 22 cajillas de huevos, pero la meta es que sus gallinas alcancen el 95% de producción, aumentando a 32 por día y llegar a comercializarlos en los mercados del Diamante de las Segovias.