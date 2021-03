Foto: Carretas peregrinas llegan a Nandaime donde fueron recibidos por la población /TN8

La fe y la devoción de muchas familias se impuso ante cualquier decisión tomada por algunas autoridades eclesiásticas ante la peregrinación al Santuario Nacional de Popoyuapa en el departamento de Rivas.

Hoy llegaron a Nandaime unas 132 carreteras peregrinas, las que fueron recibidas por las autoridades municipales, el alcalde Roger Acevedo Chavarria, la vicealcalde Isabel Amador y su equipo de trabajo.

Estás familias algunas salieron desde ayer para estar en Granada hoy y salir por la mañana hacia Granada. Otros vinieron de Masatepe, San Juan de oriente, Nandasmo, Pío XII y La Paz de Carazo.

En la entrada de Nandaime, también los que ellos llaman padrinos, estaban presentes con una imagen de Jesús Nazareno que año con Año le dan la bienvenida.

Para muchos es típico ver hoy en día desfilar a los peregrinos en sus carretas jaladas por bueyes, hoy lo hacen en carretones halados por caballos, aún así ellos dicen que no pierden sus tradición y se movilizan más rápido.

Estás familias peregrinas salen el día viernes hasta el Río Ochomogo donde descansan para llegar el domingo al Oyente Gil Gonzales de dónde salen hacia el Santuario de Jesús del Rescate en Popoyuapa , Rivas.

Uno de los peregrino decía que él tiene 35 años de estar viajando a Rivas, debido a una promesa que hicieran sus padres después de que el casi pierde la vida en un accidente de tránsito.

"Yo no me detenido, hoy viajo con mi familia a pagar promesa y ellos ya por tradición", decía el amigo que no pudo dar su nombre y es originario de la Laguna de Masaya.

Fue notorio ver la protección policial que se dio a estás caravana de peregrinos que llegaron el día de hoy.

La Policía de tránsito regulando trágico y dado atención a estas familias fue de gran importancia ya que hasta el momento no ha ocurrido un accidente.

Fe y devoción

El alcalde municipal Roger Acevedo dijo "el Gobierno municipal siempre dando el acompañamiento a cada una de las familias que vienen en esta peregrinación".

"Ya se les recibió y ahora vamos a ubicarlas en el alojamiento que se les prepara para que descanse ellos y los animales, que han hecho un buen recorrido y lo que les falta", decía el alcalde.