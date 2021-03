Inicia vacunación contra la COVID-19 en Bilwi

Pacientes crónicos son vacunados contra la Covid-19 en Bilwi / Fotografía: Elvin González-TN8

El Gobierno de Nicaragua garantiza a los costeños la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, iniciando el proceso de inmunización a sectores vulnerables como pacientes crónicos.

Este miércoles a través del Ministerio de Salud (MINSA) dio inicio la vacunación voluntaria contra el Covid-19 en Bilwi, el primer sector en vacunar es el grupo de hemodiálisis del hospital Nuevo Amanecer de esta ciudad caribeña.

Para iniciar el proceso de vacunación se adecuaron tres salas para atender a los pacientes con personal de salud capacitado y una enviada especial de la ciudad de Managua para apoyar el proceso de vacunación.

El doctor Lázaro Tellez, director del SILAIS en Bilwi comentó los esfuerzos que hace el buen gobierno de Nicaragua para adquirir estas importantes vacunas que previenen el virus del Covid-19.

"Para nosotros hoy es un día muy glorioso por que se está haciendo realidad lo que un día el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo mencionaron, y es el inicio de la vacunación voluntaria contra la Covid-19".

De igual manera detalló "estamos dándole cobertura y atención especializada a nuestros pacientes crónicos de hemodiálisis y diálisis que tenemos en esta unidad hospitalaria".

El personal de salud brindó información a los pacientes, previo a que reciban la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

Pacientes agradecen beneficio

Primera etapa de vacunación contra la Covid-19 en Bilwi / Elvin González-TN8

Mario Lackwood, paciente de hemodiálisis agradeció la voluntad del gobierno sandinista que prioriza a las personas más vulnerables.

"Me siento completamente bien e insto a los demás compañeros y compañeras que no hagan caso a las grandes mentiras que muchas personas publican, diciendo que esta vacuna va a matar a los viejitos como ellos dicen, pero eso no es cierto", refirió el paciente.

Esta es la primera etapa de vacunación en la que se prioriza a las personas más vulnerables y a pesar que esta región caribeña se encuentra alejada del centro del país, no ha sido un impedimento para que las familias accedan a la vacuna de inmunización contra el Covid-19.