Buen clima de negocios: Conozca tres emprendimientos exitosos de Nueva Guinea

Jóvenes emprendedores han apostado por el desarrollo en Nueva Guinea y desde hace algún tiempo pusieron en marcha pequeños negocios que han sido exitosos, pues siguen adelante a pesar de los sucesos de 2018 y la pandemia provocada por la Covid-19.

Hace cuatro años nació la primera cafetería en Nueva Guinea que ofrece la gran variedad de bebidas que se pueden hacer a partir del grano de oro. Fue bautizada como Rancho del Café.

La idea nace de una ingeniera civil que estudiando en Managua jamás tuvo la idea de emprender, pero desarrolló gran gusto por el café en sus distintas preparaciones y tuvo la visión de querer un lugar así para su ciudad.

“A mi me gusta bastante el café, entonces yo visitaba diferentes lugares donde tomar café en Managua, y me pareció un negocio bonito, de lo cual no había aquí en Nueva Guinea”, dijo Alieska Álvarez González.

Y fue así que con ayuda de sus padres nació este lugar que encanta a grandes y chicos. Su propietaria confió que aprendió a elaborar estas bebidas de forma autodidacta, pero ofrece un producto de gran calidad en los frappé, capuchino y otros, que han convertido el lugar en un punto de referencia en la ciudad.

“Por la atención al cliente y siempre tratamos de dar lo mejor en nuestro servicio y en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros preparamos para ellos”, comentó la joven.

Este emprendimiento ya genera empleo y entre sus planes está el seguir creciendo.

Comida china, Buen Sabor

Otro caso de negocio exitoso es el de Buen Sabor, restaurante de comida china, que nació hace un año en plena pandemia y fue fundado por un grupo de jóvenes matagalpinos que vivían en Costa Rica, pero que querían regresar a su país.

“Vimos que estaba por acá Nueva Guinea que es una zona bastante productiva y quisimos emprender aquí con mis hermanos y mis primos, quisimos emprender este pequeño trabajo”, expresó el joven Rafael Matamoros.

Su cuchara es su mejor carta de recomendación, y por eso aseguran que llegaron para quedarse, pues ha sido muy grande su aceptación con platillos de alta calidad de comida china.

“Nosotros ofrecemos arroz chino, lo que es el arroz cantonés, arroz con camarón, arroz con picardía, aunque también ofrecemos comida rápida como son hamburguesas y alitas de pollo”, compartió el joven emprendedor.

Aseguran que la clave de su éxito ha sido la calidad de su comida y los ingredientes que utilizan que los consiguen en el mercado nacional y el extranjero, para ofrecer un producto que siga encantando paladares a precio accesible.

Comedor La Choza

Un tercer emprendimiento exitoso en el municipio es comedor La Choza, ubicado en el kilómetro 278 de la carretera Nueva Guinea-Managua. Ahí se abre todos los días de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, ofreciendo comida corriente y comida a la carta.

“El comedor es estilo buffet y entonces nosotros diario ofertamos de 12 a 15 tipos de comida”, destacó Rosario Vargas García, propietaria del comedor La Choza.

En la actualidad es un punto de referencia para el transporte que se desplaza hacia el Caribe Sur de Nicaragua, gracias a la nueva carretera construida por el gobierno sandinista.

“Somos la parada técnica de los buses de Bluefields. Atendemos de 10 a 11 buses a diario, desde muy temprano en la mañana hasta las 9 y 30 de la noche”, detalló García.

Gracias a mucho trabajo, optimismo, calidad y una buena atención es como este pequeño negocio ha logrado salir adelante, con proyectos a corto y mediano plazo.

“Hay planes, por ejemplo, nosotros tenemos el plan de hacer piscinas aquí porque el terreno es bastante amplio, entonces queremos hacer piscinas y cabañas”, puntualizó la emprendedora.

Todos estos negocios han contado con el apoyo de diversas instituciones y programas como Usura Cero y capacitaciones a través del Ministerio de Economía Familiar, lo que les ha permitido resistir situaciones adversas como el intento de golpe de Estado y la llegada del Covid-19 a Nicaragua.

“Nueva Guinea es tierra de emprendedores, de gente muy trabajadora y esforzada, y aquí tenemos negocios que han surgido en los últimos años a pesar de la crisis, porque ellos saben que en sus manos y en sus mentes está el futuro de ellos mismos y el futuro de esta tierra”, puntualizó la alcaldesa Claribel Castillo.