Masatepe se lleva la corona de Chica Verano 2021

Festival Chica Verano 2021 en Masaya Foto: TN8

La noche de sábado fue escogida entre un ramillete de nueve jóvenescitas, la nueva representante del festival Chica Verano 2021 en el turístico Mirador de Nandasmo.

La actividad promovida por las alcaldías municipales, el movimiento cultural Leonel Rugama, Juventud Sandinista 19 de Julio , estuvo llena de alegría y colorido, las barras dieron lo mejor de si al momento de presentarse su candidata.

En traje de baño, casual y de noche fueron presentados ante el jurado calificador las nueve jóvenes, cada una representante de los municipios que conforman el departamento de Masaya.

Dominio escénico, pasarela, presentación y conocimiento sobre el turismo de sus ciudades formaron parte de los parámetros que le dieron la corona a tres finalistas.

El primer lugar fue para la representante del municipio de Masatepe siendo la jovencita de 16 años, Dayana Aguirre Obando, Tisma quedó en segundo lugar y es la joven Julieth Román, mientras el tercer puesto fue para Mayerni Navarro, representante de la cuna del General Sandino, Niquinohomo.

Promoción del turismo

La nueva Chica Verano 2021 mencionó que todo este año trabaja con mucho empeño para seguir promoviendo el turismo.

#Nicaragua | Esta noche #Masaya escoge a su Reina del Festival Verano 2021 en un ambiente de alegría en el mirador de #Nandasmo. pic.twitter.com/P7BKjGlkOR — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 7, 2021

"Me siento muy contenta, muy orgullosa de representar a este bello municipio en las nacionales, tengo muchas cosas en mente, me pienso preparar muy bien y sacar muy en alto a mi municipio como lo he venido haciendo", dijo la Chica Verano 2021, Dayana Obando.

"Emocionados porque han valido los esfuerzos, tanto de ella, como el equipo técnico que la ha estado acompañado, porque realmente ha sido un talento de la comunidad de La Cruz Verde, sabemos que en nombre de Dios, Masaya, Masatepe se va a traer la corona a nivel nacional", destacó la alcaldesa de este municipio Gioconda Aguirre.

Elección final

"Este evento fue promovido por nuestras alcaldías, nuestro Instituto Nicaragüense de Turismo , el movimiento cultural Leonel Rugama; el dia del concurso nacional va a ser transmitido por la página de la Red de Comunicadores por ahí también se puede apoyar", mencionó Roberta Ortiz, del movimiento cultural Leonel Rugama.