Río San Juan: Familias participan de elección de la Miss Verano 2021

Foto: Familias participan de elección de la Miss Verano 2021/ TN8

Una vez más con mucha alegría las familias de los municipios Morrito, El Castillo, San Juan de Nicaragua, San Miguelito y San Carlos participaron del derroche de alegría en la plaza del malecón de la ciudad de San Carlos la noche de este sábado donde se realizó el certamen de la Miss Verano departamental en su edición 2021.

Esta actividad fue promovida por el Ministerio de la Juventud y la alcaldía de San Carlos, la joven ganadora del primer lugar tendrá la oportunidad de participar en el certamen nacional en Chinandega representando orgullosamente el departamento de Río San Juan.

Lee también: Familias disfrutan tarde de zumbatón en San Carlos, Río San Juan

Foto: Familias participan de elección de la Miss Verano 2021/ TN8

Fueron cinco bellas jovencitas las que participaron en este certamen presentando las diversas pasarelas, pero solo una se llevó la corona que la acredita como la Miss Verano departamental.

La joven Kimberly Aguilera Urey del municipio de San Carlos fue quien se llevó la corona que la acredita como la chica verano del departamento Río San Juan, misma que deberá representar este departamento en Chinandega.

Foto: Familias participan de elección de la Miss Verano 2021/ TN8

Kimberly Aguilera refirió: "Me siento feliz porque he ganado en este certamen departamental, a pesar que es la primera vez que participo he podido enorgullecer a mi familia, la cual había depositado toda su confianza en mi persona, le agradezco a los muchachos de la juventud sandinista por su apoyo y por haberme tomado en cuenta para participar en este certamen, hoy tomo la responsabilidad de representar este departamento en Chinandega".

La alcaldía municipal de San Carlos continúa realizando actividades para la sana recreación y el disfrute en general de las familias del departamento Río San Juan, dando así paso a la alegría de vivir en paz en nuestra linda patria.