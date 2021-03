Rivas: Mujer emprende negocio sobre crianza de iguanas y garrobos

Foto: Mujer emprende negocio sobre crianza de iguanas y garrobos/ TN8

En San Marcos, una comunidad rural del municipio de Belén, Rivas, habita doña Isolina Gazo, una mujer de 73 años que se destaca por su capacidad para seguir emprendiendo en diferentes negocios, entre ellos la crianza de garrobos e iguanas.

Desde los 9 años de vida, Gazo se dedica a emprender en diferentes rubros, entre ellos a la elaboración de pan y rosquillas, ella no encuentra obstáculo a la vida, para seguir apostando por una vida mejor.

“Todos los días de mi vida, me levanto a las 5 de la mañana, con la bendición de Dios, hago mi cafecito, aquí vivo junto a mis hijos, ellos me ayudan a la crianza de los garrobos, yo les doy de comer y beber, es un negocio que lo he pensado para pasar distraída y tranquila en mi vejez", expresó Isolina Gazo.

Lee también: Masaya: Pueblo de San José anuncia sus fiestas patronales

Foto: Mujer emprende negocio sobre crianza de iguanas y garrobos/ TN8

"Tenemos un año de haber iniciado, hay algunas iguanas que ya están poniendo, actualmente tenemos entre 20 y 50 ejemplares, con los que vamos a mejorar la producción gracias al acompañamiento que nos dan las instituciones como el MARENA", continuó Gazo.

"Yo desde siempre he trabajado, en casas, haciendas, en el campo y en mi hogar, con ello saqué adelante a mis hijos”, destacó Isolina.

Además de este emprendimiento novedoso, doña Isolina recorre a pie largas distancias para vender sus productos entre ellos el pan y rosquillas, ella mencionó que una vez realizada una buena producción de iguanas y garrobos, podrá comercializarlos, puesto que cuenta con el respaldo de las autoridades del medio ambiente y los recursos naturales.

Foto: Mujer emprende negocio sobre crianza de iguanas y garrobos/ TN8

Doña Isolina, se ha convertido en un ejemplo de vida y superación, ella demuestra que la mujer es un ser capaz y con la plena capacidad de crear su propia personalidad.