Estelí: Personas con discapacidad motora fueron beneficiados en medios auxiliares

En horas de la mañana del sábado 6 de marzo del 2021 el gobierno central inició la entrega medios auxiliares en el departamento de Estelí.

Para Johana del Carmen Fuentes Rizo, era difícil poder movilizarse en la silla de ruedas que tenía; el tiempo la deterioró y no prestaba las condiciones, su felicidad se expresa en su rostro porque se le entregó una nueva.

“Primeramente, le doy gracias a Dios porque él ha estado conmigo, me ha puesto muchos ángeles y así fue como me di cuenta que al enviar una solicitud a la alcaldía para que me apoyaran con una silla de ruedas que era de suma necesidad por mi condición física, nunca esperé que fuera tan rápida la respuesta para que me entregaran este hermoso regalo, antes era difícil para mi movilizarme para Managua donde se me da la atención médica, esta silla ahora me facilitara hacerlo”, relató Johana del Carmen Fuentes Rizo, beneficiaria con el medio auxiliar.

Por primera vez María Julia Aroztegui, del barrio Juana Elena Mendoza de la ciudad de Estelí, ha sido beneficiada, el dinero que era destinado para comprar este medio auxiliar sus familiares los utilizara para los gatos de su alimentación y medicamentos.

Entrega de sillas de ruedas a familias de Estelí

“Anteriormente me movilizaba con un andarivel que no prestaba las condiciones y también me imposibilitaba ir a algunas áreas de la casa o a mi control médico, ahora me siento mejor y más motivada porque podré salir con mi familia a otros lugares y compartir tiempo con ellos; gracias al gobierno por darme esta oportunidad y por este lindo obsequio”, mencionó María Julia Aroztegui, beneficiaria con el medio auxiliar.

Desde que inició este programa en el 2013 hasta la fecha, se han entregado aproximadamente 10 mil sillas de rueda en el departamento.