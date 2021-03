Foto: Hospital de Granada efectúa jornadas de atención médicas especializadas /TN8

Con el objetivo de agilizar la lista de espera, autoridades del Hospital Amistad Japón Nicaragua desarrollaron una jornada de atención médica especial, donde se ofrecieron exámenes de mamas, ultrasonidos y cirugías quirúrgicas en temas generales.

Con 3 atenciones especializadas de galenos del Hospital Amistad Japón Nicaragua logran agilizar la lista de espera, con atenciones gratuitas y con calidad, donde se brindó exámenes de mamografías, ultrasonidos y 20 cirugías.

“Esta es una orientación de nuestro buen Gobierno en seguir brindando una atención óptima a nuestros pacientes. Tenemos 20 mamografías, 20 cirugías quirúrgicas generales y alrededor de 120 personas recibirán su ultrasonido; esto nos llena de placer porque sabemos que le estamos cumpliendo al pueblo de Granada”, dijo Mirna Orozco, directora del Hospital Amistad Japón Nicaragua.

Con este importante avance en la lista de espera, también se captan a nuevos pacientes que necesitan una atención especializada quienes serán programados para la próxima jornada a desarrollarse el fin de semana.

“Estaremos realizando 5 jornadas quirúrgicas en diferentes atenciones especializadas con ese objetivo de seguir minorando la lista de espera; esa angustia de tener o necesitar una cirugía o cita con un médico por parte de un paciente se acabará porque estamos agilizando la atención”, destacó Orozco.

Para el Gobierno de Nicaragua entre los logros que destacan está la atención médica, brindando un servicio de salud pública de manera gratuita y con calidad, dando las condiciones necesarias y equipando a cada Hospital del país con las herramientas idóneas.

Atención médica gratuita y con calidad

“Esto es muy bueno, porque aquí no hemos pagado ni un solo peso, a mí me llamaron que me presentará para hacerme mi ultrasonido y esto fue rápido; porque mi ultrasonido estaba programado para dentro de un mes y ahora ya me lo acaban de dar”, dijo Esther Calero.

Autoridades del Hospital estarán captando nuevos pacientes a quienes se les incluirá en las siguientes jornadas de atenciones especializada previstas a desarrollarse cada fin de semana.