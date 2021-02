Foto: Fundación INCANTO enamora a los estelianos con concierto lírico de amor/ TN8

Este sábado en el auditorio de la UNAN-Farem Estelí, las familias disfrutaron del concierto lírico de amor.

Por primera vez el Diamante de las Segovias fue el escenario del concierto lírico de amor digirió por la Fundación INCANTO, que promueve el arte en Nicaragua.

“Estamos felices y le damos gracias a Dios por esta noche tan especial para nosotros y poder estar compartiendo con el pueblo de Estelí; por primera vez traemos este espectáculo de boleros, música romántica para compartir en este mes del amor y la amistad, no será esta la última vez que estaremos retornando a esta bella ciudad, porque es importante llevar la cultura y el arte a todos los nicaragüenses, sobre todo a los estelianos que nos han recibido muy bien, nosotros como Fundación INCANTO acompañamos el esfuerzo que realiza nuestro Gobierno para garantizar espacios de recreación”, manifestó Laureano Ortega Murillo, Tenor nicaragüense de amplia trayectoria.

Personas de todas las edades desde tempranas horas asistieron al auditorio de la UNAN para formar parte del evento, también los artistas se sintieron agradecidos por el caluroso recibimiento que les brindó el público.

“Cuando me di cuenta que se iba a realizar este concierto como joven me emocioné mucho, porque solo en la televisión había logrado ver estos eventos, nunca en persona. Creo que fui una de las primeras personas en llegar, me gustó mucho escuchar las interpretaciones musicales porque le cantan al amor, a la vida, a la esperanza y si en otra ocasión se da la oportunidad no me lo perdería por nada del mundo; aunque es algo nuevo para nosotros los jóvenes nos despertó el interés de seguir escuchándolos porque es bonito, sano y es un espacio que podés compartirlo con la familia”, expresó Yubelkis Urrutia.



Estos conciertos se estarán llevando a cabo en los diferentes departamentos del país, para llevar un mensaje de amor hacia la población.