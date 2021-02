Selección de fútbol juvenil de Río San Juan recibió su uniforme

Foto: Esta selección futbolística está compuesta por jóvenes de todo el departamento de Río San Juan/TN8

La alcaldía del municipio de San Carlos en representación de su alcalde el Ing. Johnny Gutiérrez Novoa, realizó la entrega de uniformes a jóvenes que integran la selección juvenil de fútbol la mañana de este viernes 26.

Esta selección futbolística está compuesta por jóvenes de todo el departamento de Río San Juan, dividido en tres selecciones, la selección de 14 años, 16 años y 17 años de edad. Su primer encuentro será este próximo sábado 27 contra su rival la selección del departamento de Granada.

El Ing. Johnny Gutiérrez en su acto de entrega mencionó: "nosotros como autoridades municipales seguimos apoyando a los jóvenes para que tengan las condiciones necesarias para su recreación, recreación sana apartados de las malas compañías, y sobretodo promoviendo el deporte en los más pequeños para que en un futuro sean apasionados al deporte que ellos más prefieren".

Condiciones

Con esta entrega de uniformes a estas selecciones se da cumplimiento al mandato del Gobierno Central, el cual consiste en brindar las condiciones junto a los espacios dignos para los jóvenes de este departamento, con el propósito de incorporar una ocupación y oportunidad de ser jóvenes de bien para la comunidad donde habitan.

El joven Jazir Tenorio dijo: "me siento muy emocionado porque mi familia me ha apoyado para que yo esté en este lugar el día de hoy, además me llena de alegría mirar que el gobierno municipal también nos apoya para que nosotros podamos venir logrando poco a poco nuestras metas".

En esta selección futbolera también participarán jovencitas con su selección femenina, contando también esta con las 3 categorías de selecciones para enfrentar los distintos departamentos que se les presente en el terreno de juego.