Ofertan becas para jóvenes de la ciudad de Masaya

Foto: Las ferias de becas universitarias son una oportunidad para profesionalizarse/TN8

En el parque central de la ciudad de Masaya este jueves se está llevando a cabo la feria de becas para los jóvenes de la ciudad de Masaya, en saludo a la gesta heroica de Los Sabogales.

La feria de becas se realizó con el apoyo de las universidades privadas, la Juventud Sandinista 19 de Julio y el Ministerio de la Juventud (MINJUVE).

"Aquí en el departamento de Masaya en el parque central estamos desarrollando la feria departamental de becas universitarias. El día de hoy nos acompañan universidades privadas de todo el país, ofertando becas parciales para los jóvenes del departamento de Masaya, esta actividad promovida por el Ministerio de la Juventud, universidades que nos acompañan; a nivel nacional estamos hablando de más de 16 mil becas universitarias", dijo Dennis Orozco, coordinador departamental de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

Oportunidad para los jóvenes

Las ferias de becas universitarias son una oportunidad para profesionalizarse para los jóvenes, aquí asistieron de todos los municipios en este departamento.

Carlos Anibal López es de Niquinohomo, con mucha esperanza y optimismo se presentó a la feria de becas universitarias para poder ser protagonista y así cumplir su sueño de estudiar periodismo.

"Me gusta desde pequeño, dado la condición económica no he podido estudiar, pero dada la oportunidad que nos da nuestro Gobierno, me interesa pues la beca por eso accedí a venir a este lugar, esperando en Dios optar y poder obtenerla. La oferta académica que están dando es muy buena, la beca que están aplicando acá más de 35% por excelencia académica, en el caso mio es por excelencia académica", mencionó López.

Hasta hoy el Ministerio de la Juventud en el departamento de Masaya a través de la Juventud Sandinista 19 de Julio ha entregado un total de mil becas y continua en el proceso de seguir beneficiando a más jóvenes.