Conmemoran gesta heroica de Las Sabogales con jornada de salud

Foto: Jornada de salud en Masaya / TN8

Desde tempranas horas de la mañana del jueves, los médicos y enfermeras que laboran en el Ministerio de la Salud en Masaya se han movilizado a las calles, barrios, comunidades para llevar la atención gratuita a la población en saludo al 43 aniversario de la gesta heroica de Las Sabogales.

Visitan a madres de héroes y mártires

En Monimbó la atencion casa a casa está llegando a las madres de héroes y mártires, entre ellas las madres de jóvenes que ofrendaron su vida por una Nicaragua libre en la gesta de Las Sabogales.

Te interesa: Nicaragua aprueba aumento de salario mínimo 2021 para los trabajadores

Julia Rosario Cajina es una madre de héroe y mártir, quien expresa: "aquí han venido varias veces, muy buenas ellas, voy allá a la clínica. La guardia nos hizo atrocidades, pasaban el día, no nos dejaban salir, los hombres que murieron sí eran hombres; tenemos muchos recuerdos de esa guerra y yo no quiero volver a pasar eso".

Jornada en el hospital de Masaya

En honor a esta fecha histórica el hospital de Masaya desarrolla jornada de mamografías y exámenes de cardiología con equipo de alta tecnología.

Foto: Jornada de salud en Masaya / TN8

Luis Enrique Gómez, internista del hospital, explicó que están "realizando la prueba de esfuerzo, en este momento tenemos dos máquinas y dos cardiólogos para realizar la prueba de esfuerzo, para toda la población que lo amerita. Con esta prueba de esfuerzo estamos tratando de identificar otros factores de riesgo como son pacientes sanos, se identificó a pacientes hipertensos, pacientes cardiópatas".

"Desde hace rato me quería hacer ese examen pero como dicen no da la cobija porque vale 160 dólares ese examen, ahora con el nuevo Gobierno de nuestro presidente tenemos la oportunidad de hacerlo y es gratis. Entonces estoy aprovechando la oportunidad, ya lo había cotizado en otros lados y eso es lo que me estaban indicando que vale", dijo José Somarriba.

Hospital En Mi Comunidad

En el barrio Camilo Ortega la población está recibiendo atención en salud y entrega de medicamentos de manera gratuita, también la clínica móvil se ha movilizado a diferentes barrios tanto de la zona urbana como rural.

Foto: Jornada de salud en Masaya / TN8

"Las ferias médicas son a nivel nacional, no solo en los barrios y municipios de cada ciudad y hoy en Masaya específicamente se está conmemorando la gesta de héroes y mártires de Las Sabogales, quiere decir que hoy Masaya está de fiesta, desde el más chiquito, los abuelitos se les está invitando a que se sumen a celebrar con nosotros porque aquí tenemos dermatologia, medicina interna, pediatría, medicina natural", destacó el doctor Mauricio Urbina.

El Ministerio de la Salud continuará desarrollando diferentes actividades que benefician a la población y acortan la lista de espera en las unidades de salud, comemorando así 43 años de la gesta de Las Sabogales y el paso a la inmortalidad del apóstol de la unidad, Comandante Camilo Ortega Saavedra.