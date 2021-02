Centro tecnológico de Masaya inaugura laboratorio de computación

Foto: Laboratorio de computación en Masaya / TN8

Más de 800 estudiantes de carreras técnicas y cursos de capacitación tecnológica serán beneficiados con la apertura del nuevo laboratorio de computación, que esta mañana de miércoles fue inaugurado en el centro tecnológico de la ciudad de Masaya.

"En este día nos sentimos muy agradecidos con nuestro Gobierno por estar pendiente de la necesidad de nuestros jóvenes en el municipio. Nosotros sí contábamos con un laboratorio con el cual hemos atendido jovenes desde hace siete años, sin embargo esto es una actualización de equipo, en aras de poder brindar a los muchachos una educación de mayor calidad, con herramientas tecnológicas de punta. En este momento nos están asignando 21 equipos de computación con todos sus accesorios", mencionó Claudia Fernández, directora del centro tecnológico.

Atención y capacitación a estudiantes

La meta es atender en los próximos meses a protagonistas que se encuentra en espera.

"Estoy estudiando lo que es caja y banco, el curso que agarré de informática es un curso muy bonito, lo que me gusta de aquí de INATEC es que nos permite estudiar a todos, ya sea adultos, adolescentes, nosotros los jóvenes. Agarré informática porque me lo pide la carrera, saber de Word, Excel; vamos por parte, ahorita vamos con el básico y no es la primera vez que saco un curso, ya llevo tres años sacando varios cursos, llevo un avance", dijo la estudiante Claudia Canales.

"Yo estudio ingeniería en sistemas, esto nos parece excelente, a los que sabemos refrescar conocimientos. Muy excelente en este centro nos están dando la nueva actualización de Windows, que es Windows 10 y ahí nos podemos familiarizar con la tecnología de punta", enfatizó Jeffry Orozco.

La inversión para el equipamiento del laboratorio suma los 755 mil 508 córdobas y se realizó en saludo al 43 Aniversario de la gesta heroica de Las Sabogales en esta ciudad.