Foto: Programa "Todos con Voz" entrega medios auxiliares en Masaya/TN8

Las manos de una madre siempre están llenas de amor, para Maria Teresa Robleto llevar a su hijo Saúl en brazos en los últimos años ha sido cansado, su peso y crecimiento es una dificultad sin embargo batalla ante las dificultades optimista, ahora esta madre podrá ir por las calles con su hijo con mayor comodidad, ya que es el es un protagonista del emblemático Programa Todos con Voz y recibió su silla de ruedas.

"Le doy gracias a Dios, gracias a los que me apoyaron y al presidente también, ya necesitaba la silla, mi columna me estaba haciendo daño, ya va a estar mejor, y sigo luchando con él", dijo Teresa Robleto.

El Ministerio de Salud a través de este programa en el departamento de Masaya entregó a 30 protagonistas sus medios auxiliares de esta manera permitiéndoles tener un alivio para su bolsillo, comodidad tanto para ellos así como para sus familiares.

Foto: Programa "Todos con Voz" entrega medios auxiliares en Masaya/TN8

Guillermo Caballero deja a un lado su andarivel para ahora movilizarse con mayor comodidad en una silla de ruedas confortable.

"Dios sabe de qué tenemos necesidad y siempre usa al hombre como instrumento para que haga buenas obras. Yo ya no puedo trabajar, no podía tenerla por otro lado; el año pasado me di cuenta que en el centro de salud que visitó, hable con los médicos, las enfermeras , me dijeron que me iba a ayudar, cuando vinieran para los que los necesitan es por eso que yo me siento contento".

Foto: Programa "Todos con Voz" entrega medios auxiliares en Masaya/TN8

Condiciones dignas

Estamos haciendo la entrega de 30 sillas de ruedas a personas con discapacidad del departamento de Masaya en los diferentes municipios como lo es: Nindirí, Monimbo, El Dávila Bolaños, La concepción. Estos pacientes son seleccionados por los médicos y las enfermeras que están de cara a las atención directa en los territorios", destacó la doctora, Tiatira Gómez, coordinadora departamental del Programa Todos con Voz del SILAIS, Masaya.

En lo que del año 2021 en el departamento de Masaya se han entregado de manera gratuita 80 sillas de ruedas a protagonistas con necesidades, cumpliendo así con el mandato presidencial de garantizar las condiciones dignas a las familias más necesitadas.