Masaya conmemoró aniversario del paso a la inmortalidad del General Sandino

De la Policía Nacional salió esta mañana una diana junto a la brigada de motorizados comandante Carlos Fonseca Amador y militancia sandinista para recorrer las calles de la Ciudad de las Flores, saludando un aniversario más del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres.

"Hoy hay muchas actividades, un 21 de febrero el general fue abatido mediante una traición, luchamos por la paz hoy en día, la derecha no lo quiere, quiere tener un pueblo oprimido y sumergido en la ignorancia, fui el primero en llegar desde las cuatro de la mañana estoy acá, sin embargo me llena de orgullo, me gusta ser ejemplo para los demás empece la lucha guerrilla a mis 15 años", dijo Rafael Ortega.

Sandino es inspiración

La caravana concluyó en el monumento del General Sandino, ubicado en la Policía Nacional donde el Comisionado Gral. Luis Barrantes dedicó un poema al niquinohomeño.

"Sandino como decimos es un orgullo nacional, es nuestro héroes y es motivo también de motivación, de inspiración para seguir en estas luchas, en estas futuras victorias, el también motiva, está en la cultura, está en el deporte, está en el trabajo, entonces con esa inspiración de Sandino hemos dedicado ese pequeño poema, que salió del corazón de la Policía Nacional, para el General de Hombres y Mujeres Libres", enfatizó.

"Celebrando, homenajeando ese legado de lucha, de dignidad, de lucha anti intervencionista, de esa lucha por una Nicaragua libre, una Nicaragua que desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfó guardas las banderas Azul y Blanco de la patria libre, digna, bonita y hoy nos sentimos orgullosos y seguimos ese legado de Sandino, de seguir batallando para que Nicaragua tenga estabilidad, tenga paz y tranquilidad", dijo David Chavarria, secretario político departamental.

Masaya prepara durante este día más actividades culturales para rendir honor al General de Hombres y Mujeres a 87 años de su pasa a la inmortalidad.