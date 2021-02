Granada: Una vivienda se convierte en la manzana de la discordia para una familia

Foto: Una vivienda se convierte en la manzana de la discordia para una familia/ TN8

Divida por las pleitos y constantes discusiones se encuentra una familia en el sector del barrio San Alejandro en Granada, luego que dos primos se mantengan en disputa por una vivienda, ambos aducen que la propiedad fue una herencia.

A pesar de tener la misma sangre, hasta los palos han sido capaz de llegar integrantes de una misma familia luego de disputarse una vivienda, según don Martín Gerardo Gómez acusó a su prima Jaqueline Urcuyo ante los juzgados de Granada por los delitos de usurpación de propiedad privada y robo con fuerza, después de que la señalada no quisiera entregar la casa, la cual según Gómez fue entregada a manera de inquilina.

“Que me regrese mi casa porque mi prima Jaqueline Urcuyo alega que su tía (mamá de la parte acusadora) le dio la casa, a mí me han dado la razón en lo judicial me han aprobado todo lo que el derecho me permite ante la ley y le pido a las autoridades que ellos dicten una sentencia a mi favor donde logren determinar que esa casa es mía”, expresó Martin Gerardo Gómez.

Documentos que respaldan

Por su parte la señalada Jacqueline Urcuyo aduce tener documentación que la respalda, tras la muerte de doña Ana Gómez madre de Martín Gómez, ella le dejó como herencia la propiedad a través de una escritura pública.

Según Urcuyo ella habitó por muchos años en la vivienda y estuvo muy de cerca con la madre de Martín el cual había estado residiendo en los Estados Unidos sin prestar ningún interés por la propiedad.

“El documento es claro donde mi tía me está cediendo a mí, estamos en una vía legal, mi tía no sabía que su hijo estaba interesado en la propiedad, así que desde el 2017 mi tía me cedió”, afirmó Urcuyo.

El caso está siendo tramitado por los juzgados de Granada y será ellos que decidan a quién le pertenece la propiedad, la cual mantiene dividida a una familia.