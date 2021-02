Entrega de paquetes alimenticios para una comunidad de San Carlos

Foto: Paquetes alimenticios para familias en San Carlos / TN8

La Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista del municipio San Carlos realizó el jueves la entrega de paquetes alimenticios a padres de héroes y casos críticos de la comunidad Los Chiles, comunidad del municipio San Carlos.

Estos paquetes se les garantiza cada mes a estos protagonistas, los cuales expresaron sentirse llenos de alegría por contar con esta ayuda enviada por el buen Gobierno de Nicaragua que dirige el presidente Daniel Ortega.

La protagonista Ramona Rodríguez refirió: "Yo me siento muy contenta a recibir este paquete de alimento el cual es de mucha ayuda para mi familia. Aquí en este paquete nos entregan arroz, azúcar, frijoles, cereales y muchas otras cosas, las cuales pues yo ya no pienso en comprarlas porque me las regalan en este paquete".

"Yo me siento muy contenta con el Gobierno y le pido a Dios que nunca se nos suspenda este beneficio que con este Gobierno hemos logrado, y que creemos que seguirá siempre activo con nuestro buen Gobierno", afirmó Rodríguez.

Ayuda a quien lo necesita

Don Mariano Moreno, discapacitado por su visita, dijo: "Esta ayuda es única verdaderamente, solo es con este Gobierno que nosotros cada mes recibimos esta ayuda enviada por presidente y me siento muy agradecido porque él vive pensando en nosotros los discapacitados. Yo le doy gracias a Dios porque este Gobierno siempre ha venido trabajando para mantenernos llenos de paz y de vida, además que es el único que piensa en nosotros".

En este municipio se estará garantizando la entrega más de 350 paquetes alimenticios que envía el Gobierno central para la ayuda a los casos críticos sociales, los cuales son entregados en cada comunidad por la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista de este municipio.

Importante mencionar que esta acción es una más de las victorias logradas gracias al buen Gobierno de Nicaragua que se ha venido implementado desde hace de 10 años a nivel nacional.