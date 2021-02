Familias de dos comunidades en San Carlos recibieron títulos de propiedad

Foto: Entrega de títulos de propiedad en San Carlos / TN8

La Procuraduría General de la República entregó la mañana de este martes 16 de febrero más de 140 títulos de propiedad en la comunidad Nueva Jerusalén y comunidad La Esperanza, del municipio San Carlos, en Río San Juan.

Esto viene a beneficiar a las familias protagonistas de estas entregas, ya que las hace sentir más seguras de su propiedad por contar con este documento de mucha utilidad para cada familia beneficiada.

Estas titulaciones son totalmente gratuitas gracias al buen trabajo que realiza el Gobierno de Nicaragua que preside el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

El protagonista José Davila expresó: "Yo me siento alegre porque el Gobierno nos facilitó este documento totalmente gratis, así nosotros ahora podemos decir con toda certeza que la propiedad nos pertenece, solamente es con este Gobierno que nosotros podemos venir mirando las prosperidades ya que hemos visto grandes cambios".

Seguridad jurídica

Los pobladores de esta comunidad se mostraron muy agradecidos y contentos con esta entrega de títulos de propiedad, ya que para ellos es de mucha utilidad este documento, sobre todo que es gratuito y que solo recuerdan que con otros gobiernos nunca se habían brindado estos beneficios, además que si lo querían adquirir con un asesor legal tenían que pagar un montón de dinero.

El joven Erick Lira mencionó: "Yo soy un joven de 17 años y mi papá me entregó una propiedad, propiedad que hoy puedo decir con mucha confianza que es mía porque ahora tengo este título en mis manos que gracias a Dios y a este Gobierno pues no me costó ningún córdoba de mi bolsillo"

Por su parte el Roberto García dijo que en este año 2021 se entregarán más de 2 mil 300 títulos de propiedad en todo el departamento de Río San Juan, que hasta la fecha se han entregado 340 de lo que es esta cantidad anual.