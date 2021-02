Foto: Derroche de cultura en el II Festival Internacional de las Artes en Masaya/TN8

Esta noche la plaza de la cultura fue el principal escenario de la inauguración del II Festival Internacional de las artes " Rubén Darío" en Masaya, en este se vivió una noche llena de cultura, colorido y pasión por el arte.

Las autoridades representantes del Gobierno de Nicaragua dieron la bienvenida al pueblo al festival que este año tiene como una de sus sedes a la capital y cuna del folklore Nicaragüense.

"Estamos desde hoy jueves 11 hasta el domingo 14 realizando muchas actividades donde su unirán tantos saberes, cultura, danza, amor, corazón, tanto Masaya. Estamos aquí reunidos para rendir homenaje al gran príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo Rubén Darío; el cual nos visito en múltiples ocasiones en esta ciudad, donde era recibido por sus amigos y administradores, se inspiró e hizo el poema Gratitud a Masaya", destacó la alcaldesa de la ciudad Janina Noguera.

"En reconocimiento a esa cultura, identidad, a esas tradiciones de nuestro pueblo que está bien representado, Masaya sigue dándonos ejemplo de trabajo, de esfuerzo, creatividad y es en reconocimiento a ese esfuerzo, a esos valores que nuestro Gobierno el comandante Daniel y la compañera Rosario, las autoridades municipales, nuestros ministerios que están de la mano siempre con el pueblo trabajador reconociendo toda esa historia y cultural", mencionó Justa Pérez, titular del MEFCCA.

En esta noche el pueblo de Masaya admiro la presentación de la compañía Ballet de Nicaragua, quienes pusieron en escena una de las majestuosas obras del poeta universal, "La cabeza del Rawí".

"Es una muestra de la pasión, la necesidad de encontrar el amor y la soberbia. Opulencia de un monarca que entre toda su potestad y magnitud el no logra encontrar el amor, toma por esposa a una bella persona que no le corresponde su amor y termina provocando una desgracia, asesinando al amor y provocando la muerte de ella", explicó William Herrera, primer bailarín de la compañía Ballet de Nicaragua.

Herrera también destacó que esta es una manera de rendir homenaje al príncipe de las Letras Castellanas y que además este próximo 28 de febrero esta obra y otras emblemáticas escritas por Padre del Modernismo, se estarán presentando en la sala mayor del teatro Rubén Darío.

Javier Carrión dijo "es maravilloso, excelente, no tengo palabras para describir, me emociono mucho, casi se me salen las lágrimas, la parte final de cuando el sultán en desagravio porque la princesa estaba enamorada del rawí ordena que le corten la cabeza y se la llevan en una caja a la princesa fue bastante emocionante diría yo".

Cultura, colorido y pasión por el arte

"No solo yo todos los Masayas nos venimos a deleitar esta noche dedicada a ese hombre maravilloso como es Rubén Darío que con sus obras, a la vez también fue esplendido ver que también muy bonito que se deben seguir respaldando porque Nicaragua es muy rica en arte, en poesía, hay mucho potencial literario", destacó la tradicionalista Martha Toribio.

De manera simultánea en el parque central y la casa de la cultura enmarcados en este II Festival Internacional de las Artes se realizaron actividades como exposición y declamación de poesía, a lo largo del fin de semana para las familias Nicaragüenses en honor al ilustre poeta se continuará desarrollando este festival.