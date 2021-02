Familias afectadas por incendio reciben materiales de construcción en Estelí

Foto: Entregan materiales de construcción a familias víctimas de incendio en Estelí/TN8

En horas de la tarde del lunes 8 de febrero del 2021, la municipalidad de Estelí entregó materiales de construcción a familias que perdieron todo cuando se registró un incendio en sus viviendas.

Estas son palabras de agradecimiento por parte de estas mujeres que había perdido todos sus enseres personales cuando se registró un voraz incendio en sus viviendas, ubicadas en el barrio Oscar Gámez 2 de Estelí.

“Me siento tan feliz, le doy gracias a Dios por este beneficio y al Gobierno central porque estaba muy preocupada porque no cuento con el dinero para comprar los materiales para reconstruir mi humilde casa. En horas de la noche no dormía porque pensaba que alguien se iba a meter a mi vivienda y se llevaría lo poco que me quedo, pero ahora ya no, este beneficio es muy importante para mi y para las demás personas que fueron afectadas”, expresó Yorling Rodríguez, beneficiada.

Y como parte de ese trabajo que realizan las autoridades municipales cuando ocurren situaciones como estas, les entregaron colchonetas, alimentación, frazadas, también fueron beneficiadas con materiales de construcción.

“El día en que ocurrió el incendio estuvimos aquí acompañando a las familias como parte de la orientación que se nos ha dado por parte de nuestro Gobierno; que es solidarizarnos con nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles para darles una respuesta rápida y efectiva hacia su necesidad", refirió Donis Espinoza, secretario político de la alcaldía de Estelí.

Restauración de hogares

"Hoy les estamos entregando tablas de madera, zinc, alfajillas, reglas, clavos, entre otras cosas de suma necesidad para ellos y con la finalidad de que ellos puedan restablecer una condición de vida saludable para vivir y continuar con sus deseos de superación”, mencionó Espinoza.

La tranquilidad a regresado para estas familias que por momentos pensaron que no volverían a tener todo lo que habían perdido, pero ahora podrán restaurar sus hogares.