Ometepe: Programa Usura Cero, pilar fundamental para emprendedores

Programa Usura Cero, pilar fundamental para emprendedores Moyogalpinos. Foto: TN8

Comerciantes de verduras del municipio de Moyogalpa mantienen activada su economía familiar a través de sus emprendimientos, realizamos un recorrido por diferentes negocios para constatar el precio de los productos que han subido, precios que han bajado y precios que se mantienen.

También logramos conocer la oferta de estos emprendedores que a pesar de las circunstancias del 2018 y la pandemia en el 2020 se han mantenido activados dinamizando la economía local, ellos mencionaron un aspecto que ha sido fundamental para que continúen en pie de lucha a como decimos en buen nicaragüense, nos referimos al emblemático programa de gran impacto social, Usura Cero.

Verdurería Varela es uno de los negocios familiares con más de 20 años de existir, sus dueños nos comentan cuál ha sido el secreto para salir adelante.

“Vendemos de todo un poco, los chayotes están a 12 córdobas, la lechuga vale 25, estos dos productos han bajado de precio, tenemos pepino a 10, a libra de cebolla vale 30, el repollo vale 70, estos precios se han mantenido”, dijo Érica Varela, una de las dueñas de Verdurería Varela.

Alma Varela es otra de las dueñas del negocio familiar, al respecto nos comentó lo siguiente.

“El programa Usura Cero ha sido muy importante para mantener nuestro negocio, nosotras como hermanas nos metimos a este programa que ha sido un gran apoyo porque no pagamos mucho a diferencia de un banco, gracias a dios seguimos adelante trabajando porque de esto mantenemos a nuestras familias”, dijo doña Alma Varela.

Verdurería Torres, es otro de los negocios que a pesar de las circunstancias se ha mantenido abierto a sus clientes, su oferta es accesible al bolsillo y acá el comprador encuentra desde una cebolla hasta una hoja de culantro.

“Tenemos zanahorias a 25 córdobas la libra, la libra de tomate a 20, una lechuga a 25, son precios accesibles”, dijo Rony Torres, emprendedor moyogalpino.

Verdurería Torres ha luchado para mantenerse abierto, en casi 8 años de existir no ha cerrado ni un solo día, a pesar de la tempestad siempre ha vuelto la calma, comenta don Rony, quien también es protagonista del programa Usura Cero.

“Hay momento que uno quiere tirar la toalla pero motores que te piden seguir adelante, dependen de mí, mi esposa, tengo dos hijas en la universidad y por ende no puedo decir que ya no puedo trabajar entonces tengo que seguir luchando, el dinero que nos ha facilitado en forma de préstamo Usura C​​​​​​​ero pues lo hemos utilizado para fortalecer el negocio y no dejarlo caer, eso nos ha ayudado muchísimo para no cerrar nuestro negocio”, remarcó Rony.

Estos comerciantes mantienen altas expectativas para que la situación mejore, se acerca el verano y se espera que el Oasis de Paz reciba un desborde de turistas nacionales y extranjeros.