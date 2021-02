Foto: Miel “La Colmena” un emprendimiento diversificado en Ometepe/TN8

Miel “La Colmena” es el nombre de un emprendimiento familiar ubicado en el municipio de Moyogalpa en la encantadora Isla de Ometepe. Ruth Martínez junto a su esposo José Manuel Ordoñez, inició su idea de negocio ante la necesidad de generar ingresos para sostener a su familia, aprovechando los terrenos de su propiedad instalar un apiario del que hoy en día produce la miel la cual comercializa a nivel local bajo su propia marca.

Ante la necesidad de adquirir indumentaria apícola para trabajar en su apiario, es así que Ruth incursiona en la elaboración y confección de trajes apícolas. La talla y el color son algunas de las personalizaciones que sus clientes le piden, cabe destacar que en el Oasis de Paz doña Ruth es la única que ofrece este tipo de indumentaria, cabe mencionar que anteriormente los apicultores de la isla tenían que viajar hasta el departamento de Rivas para adquirir algún artículo apícola.

En su pequeña tienda, los apicultores pueden encontrar láminas de cera, cepillos, percolador, guantes y el traje completo que es usado para recolectar la miel de los panales.

“Sentí la necesidad de que aquí en la isla no encontrábamos la indumentaria apícola y todos los accesorios que se utilizan para la extracción de la miel, entonces me nació la idea de ir confeccionando y proveer al apicultor para que no salga de la isla y tenga disponible estos productos aquí”, dijo Ruth Martínez, creadora de trajes apícolas.

Emprendimiento en crecimiento exitoso

Don José Manuel Ordoñez ha sido parte de este emprendimiento familiar que aprovecha los recursos naturales de manera auto sostenible.

Emprendimiento familiar

“Teníamos el rancho y las tierras abandonadas, veíamos que habían muchos arboles de flores, mucho floración y entonces hasta el día de hoy, nosotros somos un éxito en esta miel porque no alimentamos (a las abejas) ni invierno ni verano, siempre hay producción natural”, expresó este apicultor.

Miel “La Colmena” se ubica del juzgado de moyogalpa 1 ½ al oeste, es un emprendimiento más que demuestra que salir adelante si se puede, gracias a la venta de miel natural y de la indumentaria apícola. La familia Martínez ha dinamizado su economía y apuestan a continuar creciendo para aportar su granito a arena a la economía nacional.