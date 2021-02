Niñez de La Ceibita, en Masaya, goza de mejoras en su escuela

Foto: Rehabilitación de colegio en La Ceibita, Masaya / TN8

Pedrito cursa el cuarto grado de primaria, quien esta mañana de martes se levantó con mucha alegría para ir a su escuela en la comunidad La Ceibita, en Masaya, donde declamaría un poema para honrar su centro de estudios, el cual ahora goza de mejores condiciones.

Las autoridades del Ministerio de Educación realizaron la rehabilitación de esta escuela que alberga 350 niños de al menos cuatro comunidades cercanas, los que ahora tienen un espacio digno.

Lee también: Docentes de educación técnica en Nicaragua inician proceso de actualización

"Ahora está mucho mejor, está pintada, tiene nuevas ventanas, las paredes, hay juegos. La voy a honrar, me gusta mucho, que no destruyan nada de aquí, porque esto les costó a los que la costruyeron", dijo el niño Pedro Urbina.

"Esta es una bendición de Dios, que los niños cuenten con mejores condiciones. No daba ánimos de que los hijos estuvieran aquí, pero gracias a Dios hoy nuestros hijos están en mejores atenciones. Es de gran provecho, cambio en un 100%, me motivó; yo dije qué bueno, todo está perfecto, no esperaba ver este cambio, fue un cambio radical", dijo la madre de familia Reyna López.

"Yo siempre he enmarcado que este Gobierno se preocupa por la niñez, tengo muchos años de estar trayendo a mis hijos, ya una de ellas aquí se promocionó. Es una buena atención y este año estamos en un colegio que se puede decir mucho mejor que antes porque tiene todas las condiciones", dijo Griselda Gutiérrez.

Foto: Rehabilitación de colegio en La Ceibita, Masaya / TN8

Más de 1 millón de cordobas

"Estamos inaugurando la rehabilitación de ocho aulas de clases, la construcción de una bodega, de la dirección, la colocación de astas donde se ondean nuestras banderas. Tiene un monto de más de 1 millón de córdobas; tenemos juegos, aulas nuevas, un ambiente rehabilitado. Beneficia a 355 niños de La Ceibita, Pueblo Nuevo, Prados de San Jerónimo", destacó Idania Téllez, delegada del MINED.

Los padres de familia destacaron que este año 2021 esperan un año escolar para sus hijos e hijas exitoso, aplicando todas las medidas de bioseguridad ante el COVID-19 que se han orientado desde el Ministerio de la Salud y el Ministerio de Educación.