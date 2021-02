La pasión ante todo: Niño con discapacidad busca triunfar en el béisbol

Foto: Niño de Siuna es la sensación del béisbol / TN8

Un niño con una discapacidad en uno de sus brazos se ha convertido en la sensación del momento en Siuna.

Llegó formando parte de la selección de beísbol de Siuna en las eliminatorias departamentales, entre las academias Lujaes de Siuna y Rosita en el Caribe Norte, para conformar la selección de Las Minas.

Rudiell Josdany Pérez Muñoz tiene 9 años, es originario de la comunidad El Hormiguero, jurisdicción de Siuna, en el Caribe Norte; hijo de Rudy Javier Pérez Mesen y su madre Elvira Muñoz Olivas.

Desde los seis años ha venido practicando el béisbol, gracias a las academias de niños que ha impulsado en la región de la Costa Caribe el empresario Javier Espinoza junto con su esposa Lupita, los que han sido el pilar fundamental para que se desarrollen estos nuevos talentos.

El hijo de su entrenador Cairo Martínez, dice que a pesar de la discapacidad el niño tiene mucho potencial en el deporte rey de Nicaragua.

Rudiell Josdany dice que admira a destacados peloteros del béisbol de primera división como a Darrell Campbell, quien jugó con el equipo Costa Caribe, a quien espera conocerlo personalmente ahora que inicia el campeonato nacional Comandante Germán Pomares Ordóñez.

Foto: Niño de Siuna es la sensación del béisbol / TN8

Visión a futuro

“Por no tener un brazo no significa que yo no pueda practicar un deporte, así que le digo a los niños que por miedo no se atreven a jugar nada, que lo hagan porque todos somos hábiles y tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades de desempeñar bien un juego”, afirmó el pequeño Josdany.

El deportista es independiente, se amarra solo los cordones de sus zapatos, se viste solo y ajusta su faja con facilidad sin ayuda de nadie.

Rudiell Josdany cursa el cuarto grado de primaria y siempre tiene su tiempo para practicar béisbol en su comunidad.

Este es el niño que se ha ganado el corazón de los suineños, que esperan verlo en la selección de Siuna y el Triángulo Minero en los campeonatos que se avecinan.