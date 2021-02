Policía Nacional inició Plan de Seguridad Escolar 2021 en el Caribe Sur

Foto: Ejecución del plan escolar 2021 en el Caribe Sur / TN8

Efectivos policiales en el Caribe Sur desde este lunes iniciaron a ejecutar el Plan de Seguridad Escolar para este año lectivo 2021 en los siete municipios del Caribe Sur.

Así lo dio a conocer el Comisionado Mayor Luis Valle, jefe regional de la Policía Nacional en el Caribe Sur, al momento de dar el banderillazo muy a las 6 de la mañana de este día que se marca como el primer día de clases 2021.

"275 efectivos policiales, 45 medios de transporte entre camionetas, motocicletas y microbuses, están a la disposición del cumplimiento de este mandato presidencial de resguardar los centros escolares para garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes que reintegran a las labores educativas en los 63 colegios a nivel del Caribe Sur", indicó Luis Valle.

Protección en cada centro de estudio

La disposición del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se cumplió a lo inmediato, cuando la orden la dio el jefe policial los efectivos que garantizan el orden público salieron a hacer presencia en cada uno de los centros escolares.

"No solo le daremos cobertura presencial, garantizarnos que las vías estén reguladas para prevenir accidentes de tránsito, no permitiremos que expendedores de drogas tengan acceso a nuestros niños, niñas y jóvenes; vamos a garantizar que no se cometan delitos de robo a nuestros estudiantes", manifestó el jefe policial en el Caribe Sur.

63 centros escolares a nivel del Caribe Sur serán resguardados durante todo el año escolar 2021 por efectivos policiales.

Cabe destacar que todas las especialidades de la Policía Nacional se encuentran involucradas en la ejecución del Plan Año Escolar Seguro 2021.