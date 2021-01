Foto:Ministros sostienen encuentro con productores del Triángulo Minero /TN8

Los Ministros Edward Centeno del MAG, Bosco Castillo del INTA y Ricardo Somarriba del IPSA sostuvieron un encuentro con productoras y productores en el municipio de Siuna, en el Caribe Norte, con el objetivo de analizar las estrategias productivas y mecanismos de atención al sector agropecuario.

El ganadero Samuel Cantarero expuso el caso de la inseminación artificial con miras a que se implementen proyectos que faciliten a los productores acceder a sementales de calidad para poder mejorar su hato ganadero.

De tu interés: Tipitapa: Privados de libertad integrados en trabajos productivos

Félix Arauz expresó su preocupación ya que el paso de los huracanes Eta-Iota el afectó fuertemente su cacaotal, el productor solicitó que vea la posibilidad de facilitación de semillas y proceso de capacitación para atender su problemática, la cual viven muchos productores.

Foto:Ministros sostienen encuentro con productores del Triángulo Minero /TN8

Marlon Urbina basado en la petición de varios productores de la sala, expresó “quiero unirme a la petición de los demás productores de solicitar un permiso de aprovechamiento de árboles caído por tras el paso de los huracanes, estos árboles están en peligro de desaprovechamiento y los dueños de finca me solicitan su compra, pero, no lo puedo hacer debido a que no hay permiso de operación”.

Bosco Castillo del INTA dijo: "para el mejoramiento genético en la ganadería, el Gobierno de Nicaragua estará construyendo en Siuna un centro de inseminación artificial donde se van a realizar tratamientos de inseminación bovina; hembra y macho, diversificación de fincas, lo que traería significativos resultados al mejoramiento genético ganadero para mejorar en todos los sentidos la producción de lácteos y sus derivados".

Foto:Ministros sostienen encuentro con productores del Triángulo Minero /TN8

Ricardo Somarriba del IPSA manifestó que como sistema de producción están enfocados en la articulación de todas las actividades relacionada a la productividad, ganadería y los demás rubros en los que se desempeñan las y los productores, también dijo que la madera tumbada por los huracanes debe ser aprovechadas antes que entre el invierno.

“Nos comprometemos a brindar un acompañamiento exhaustivo a ustedes como productores, comerciantes y emprendedores, asumimos el compromiso de capacitación y acompañamiento desde la parte técnica municipal y si requieren la presencia de técnicos desde la capital, lo vamos garantiza” expresó Somarriba.

Foto:Ministros sostienen encuentro con productores del Triángulo Minero /TN8

Implementen proyectos

Edward Centeno ministro del MAG dijo que el Gobierno de Nicaragua estará al lado de los productores y que continuaran en las transformaciones de Nicaragua.

Los ministros además realizaron un recorrido por fincas diversificadas y de desarrollo de hato puro de ganado bovino, fincas lecheras, agro ecológicas y granjas porcinas.