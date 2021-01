Foto: En Boaco el mercado municipal cuenta con nueva calle/TN8

La alcaldía de las familias comunidad y vida del municipio de Boaco realizó la inauguración de 100 metros lineales de adoquinado en una de las principales calles del mercado municipal de la ciudad de dos pisos.

Con un bonito acto cultural por los integrantes de la Escuela de Danza municipal las autoridades presentes y comerciantes del mercado dieron por inaugurado este emblemático programa del Gobierno central como es calles para el pueblo.

Esta calle desde hace mucho tiempo se encontraba en mal estado y sus adoquines deteriorado. Los conductores tenía dificultades para poder realizar sus maniobras ya que era demasiada angosta y los peatones caminaban por toda la por lo pequeña era.

Comerciantes del mercado y autoridades del municipio de Boaco realizaron la inauguración de este vía de acceso al centro de compras para que las familias puedan acceder en sus vehículos.

La calle que fue totalmente reparada con adoquines nuevos y sus respectivas cunetas es gracias a la buena voluntad del Gobierno central de restituir los derechos de cada una de las familias boaqueñas con calles de buena calidad y mayor seguridad.

Calles para el pueblo

Rutas de transporte público, camiones de repartidores de productos, taxis, vehículos particulares, carretones de cargas y motocicletas podrán utilizar calle esta de una manera ordena como una solo vía para dar seguridad a los comerciantes y compradores y también para dar fluidez al tránsito vehicular.

Comerciantes expresaron sentirse felices por este proyecto de adoquinado porque ahora no tendrán problemas con los vehículos que muchas veces se pasaban llevando las ventas que ellos tienen fuera de sus tramos y que ya no escucharan los molestos ruidos de las bocinas de los automotores cuando no podían conducir por la gran cantidad de peatones que realizan sus compras, porque ahora poseen una calle grande y de mucha calidad.