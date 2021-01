Más de 300 paquetes escolares a hijos de policías en el Caribe Sur

Foto: Paquete escolares a policías del Caribe Sur / TN8

El mediodía de este viernes 22 de enero, la Jefatura Regional de la Policía Nacional en el Caribe Sur a través de los Comisionados Mayores Luis Valle y Mayda Quiróz, primer y segundo jefe regional de la institución del orden público, hicieron entrega de 311 paquetes escolares a hijos e hijas de oficiales.

Esto era tanto para hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber, así como de policías activos y a hijos e hijas de oficiales con excelencia académica.

Solo en Bluefields se entregaron 126 paquetes escolares a hijos e hijas de oficiales activos, 11 paquetes escolares a hijos de oficiales caídos en el cumplimiento del deber y a cuatro hijos de oficiales con excelencia académica.

Apoyo a los uniformados

Jorge Israel Williams Gutiérrez de 8 años de edad y quien cursará el cuarto grado de educación primaria, fue uno de los hijos de policías con excelencia académica beneficiado con este paquete escolar, quien en sus palabras dijo sentirse muy alegre y contento con el regalo enviado por el Gobierno Nacional y por reconocer sus estudios y el trabajo que ejerce su papá, el Teniente Jorge Williams Flores, actual Jefe de la Delegación Policial en el municipio Kukra Hill.

Ritzma Bermúdez Bacon, hija del oficial caído en el cumplimiento del deber Sub Oficial Romel Bermúdez, fue otra joven estudiante que recibió el presente. "Me siento muy agradecida con este presente enviado por el Presidente Daniel Ortega y la Cra Rosario Murillo, nosotros los hijos de los policías que han fallecido cumpliendo su deber, cuidando a las familias nicaragüenses no estamos solos, tenemos el acompañamiento cada año de la institución y del Gobierno Nacional".

"Mi papá falleció hace varios años en una misión, hoy a pesar que no está presente físicamente la gran familia de la Policía Nacional siempre está con nosotros", agregó.

Betania Bacon, madre de Ritzm,a dijo sentirse agradecida con el Gobierno Nacional. "Hoy con ese apoyo que cada año recibimos del paquete escolar mi hija este año entrará a la universidad al primer año de enfermería, no hay palabras de agradecimiento por este gran aporte", refirió.

El Comisionado Mayor Luis Valle en sus palabras manifestó que con amor y compromiso el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional junto a la jefatura nacional entregan este paquete escolar para que los hijos de los centinelas del pueblo puedan seguir estudiando.

"Los paquetes traen la mochila, cuadernos, lápices, lapiceros, estuches geométricos, zapatos, uniformes completos, una tarjeta con 2 mil córdobas canjeables en el comisariato y una tablet. Es para nosotros una satisfacción estar siempre al lado de la niñez que son el futuro del país, y sabemos que los padres policías dan todo no solo por sus hijos, también dan el tiempo necesario para cuidar de los hijos de cada ciudadano", acotó Valle.