Milagros que mueven multitudes cada año en honor al Cristo Negro en El Sauce

Foto: Carretas peregrinas que llegan a El Sauce / TN8

Las familias que llegan al Santuario de El Sauce son testimonios de milagros concedidos por el Cristo Negro. Conozcamos la historia de algunos devotos que a pie o en carreta peregrina llegan cada año al Occidente de Nicaragua.

Los Maradiaga Castillo tiene 38 años de peregrinar, mismo tiempo que llevan casados Don Miguel y Doña Leoncia, quienes este 2021 son acompañados por cuatro de sus hijos y seis nietos.

Te interesa: Fervor en El Sauce: Devotos colman Santuario del Señor de Los Milagros

"Esta peregrinación es de mucho amor y mucha alegría; una tradición que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres, como es el visitar esta imagen tan maravillosa y milagrosa", dijo el señor Miguel Maradiaga.

Junto a ellos peregrinan otros parientes: es así que la caravana se compone de hermanos, primos y sobrinos para seguir honrando al Cristo Negro, de quienes fueron devotos sus antepasados, como el padre de Doña Leoncia.

"Una vez le robaron 20 cabezas de ganado (a su papá) y él dice que le pidió al Señor de los Milagros que una persona le dijera donde estaban los animales y en la misma noche llegó un señor a decirle que su ganado estaba en Honduras y logró recuperarlos con la Policía", expresó la señora Leoncia Castillo.

Foto: Carretas peregrinas que llegan a El Sauce / TN8

Las carretas de la familia Pérez son de las más numerosas que realizan la peregrinación, porque son muchos los favores que han recibido.

"Me cayó la casa encima y prácticamente me devolvió la vida, porque aparte de que me cayó una solera encima, se me enterró un clavo en la pierna y el nervio me estaba perforando el nervio del tendón; entonces el Señor me devolvió la vida", comentó la señora Flor Magdalena Lanzas.

Álvaro Luis Maradiaga es quien dirige otra parte de la caravana. Su milagro fue la sanación de una masa que tenía en la cabeza y le provocaba intensos dolores de cabeza.

"Gracias a Dios he sido sanado, ya dos neurólogos me han visto y comprobado que estoy sanado de mi problema en la cabeza. Me habían prohibido el trabajo, el sol, el desvelo", refirió el joven.

Más historias de recuperación

Desde hace años Aracelly Castillo es otra devota que no falta de esta peregrinación. Su hija es un milagro del Cristo Negro y la sanación de un problema de tiroides.

Foto: Carretas peregrinas que llegan a El Sauce / TN8

"Mi hija es un milagro porque ella nació de siete meses, pesando 2 libras con 4 onzas, y nosotros se la ofrecimos al Señor de los Milagros para que nos concediera tener a esta hermosa princesa", expresó Aracelly Castillo.

Pero ese no es el único milagro de esta devota de Somotillo.

"A mí me detectaron tiroides hace 6 años y yo igualmente se lo ofrecí al Señor de los Milagros que si me quitaba esa enfermedad iba a seguir viniendo", agregó la joven señora.

Un milagro más reciente es el de esta niña de tan sólo 3 meses, que es llevada en la caravana por sus padres al Santuario de El Sauce a dar gracias tras un parto complicado.

"Llevaba cuatro días en el hospital, tenía 40 semanas, no bajaban mis presiones de 140/100, entonces yo tuve que implorar al Señor de los Milagros que me ayudara, porque me agarró el dolor y las presiones más fuerte sin romper fuente", destacó la joven Beatriz Maradiaga.

En beneficio de otros

Foto: Carretas peregrinas que llegan a El Sauce / TN8

Inclusive, entre los devotos hay quienes hicieron promesas por la sanación de terceras personas y hoy cumplen con la peregrinación porque sus plegarias fueron escuchadas.

"Mi mamá estuvo grave y le pedimos al Señor de Esquipulas y gracias a Dios a mi mamá la tengo buena. Mi mamá tuvo una caída y estuvo como 4 ó 5 meses en cama y no se levantaba. Los doctores decían que por la edad de ella ya no iba a volver a caminar, porque se había fracturado la columna, y nosotros vamos de pedirle al Señor de Esquipulas, a nuestro Dios, y ahí está la señora que camina", especificó el señor Rusbel Pérez.

Estos son solo algunos de los muchos milagros que se cuentan sobre el Cristo Negro de El Sauce, que mueve multitudes en enero de cada año y que es una tradición que a pesar de la pandemia, se mantiene viva y robustecida.