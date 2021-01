MINED recibe paquete escolares y maletines para docentes en Chontales

Foto: Los paquetes escolares fueron custodiados por oficiales de la Policía Nacional/TN8

Con mucha alegría las autoridades del Ministerio de Educación recibieron los paquetes escolares que beneficiaran a los niños, niñas de los distintos centros de estudios de ciudad y sus comarcas al igual que los maletines que serán entregados a los docentes.

Los paquetes escolares fueron custodiados por oficiales de la Policía Nacional y entregadas a las autoridades de educación.

Cada paquete escolar para educación inicial, o mejor conocido como preescolar está compuesto por su mochila, plato, vaso y cuchara para que cada niño pueda consumir la merienda escolar; cuadernos, lápices de colores, plastilina para la elaboración de manualidades, lápices, borrador, entre otros artículos.

El paquete de docentes está conformado por el bolso de trabajo, cuadernos, marcadores acrílicos, borrador de pizarra, lapiceros, más un paquete de materiales fungible como papelógrafos, resmas de papel, además de otros artículos necesarios para que los docentes puedan enseñar las distintas materias.

Paquetes y merienda

"A inicio de este año para arrancar este primero de febrero bien el año escolar, para eso nuestro Buen Gobierno han orientado al Ministerio de Educación que ya tengamos los paquetes escolares y merienda escolar para que nuestros niños y niñas puedan llegar a las escuelas y no pueda ser un obstáculo no tener una mochila, un cuaderno, lápices. Tenemos una fiesta educativa, estamos recibiendo 30 mil 17 paquetes escolares para los niños tengan sus cosas necesarias para ir a la escuela, eso tiene que ver con el respaldo que este Gobierno hace", dijo Daymi Centeno, delegada MINED, Chontales.

" Nos sentimos dichosos, alegres, contentos, por nuestro Buen Gobierno que está siempre al día con todos nosotros, con nuestros alimentos, útiles escolares para nuestros niños, los padres no pueden decir que los niños no pueden ir a clases, por sus utilices escolares, ahora todo viene antes con tiempo, para todos los niños no tengan dificultad. Como maestros nuestros útiles ya lo tenemos, para que iniciemos con bien", expresó Reina Luisa García, Técnica MINED.