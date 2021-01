Conmemoran en León el aniversario natal del gran poeta Rubén Darío

Foto: Homenaje a Rubén Darío desde León / TN8

En la ciudad amada de Rubén Darío, León, se rindió homenaje al gran poeta universal.

La mañana de este lunes 18 de enero las autoridades de diferentes instituciones y Juventud Sandinista del departamento, colocaron ofrendas florales en el mausoleo del Príncipe de las Letras Castellanas, conmemorando el 154 aniversario del natalicio del bardo nicaragüense, Felix Rubén García Sarmiento.

"Chile, su amado Valparaíso lo arrima, y es donde él publica su primaveral obra, Azul, con la que se da a conocer al mundo del habla castellana, a los dos lados del Atlántico, en América y en España. Rubén Darío puso en grande a nuestra patria, y así lo vemos a lo largo de toda sus obras, de que, los diarios, los intelectuales, tenían siempre algo que escribir o discutir sobre Rubén Darío", expresó el alcalde leonés, Róger Gurdián.

"En 1907 en su regreso triunfal a nuestra Nicaragua publica el libro Intermezo Tropical, Viaje a Nicaragua. En esta ciudad de León, no se ha visto un recibimiento tan apoteósico, como el que se llevó a cabo en la estación del ferrocaril, cuando el pueblo tomó a Rubén y lo llevó al Teatro Municipal José de la Cruz Mena, en ese su Intermezo Tropical, Rubén expresa. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña, y mis ilusiones, y mis deseos, y mís esperanzas me dicen, que no hay patria pequeña, y León es hoy a mí, como Roma o París", agregó.

Simposio en honor a Darío

De esta forma se dio inicio al Décimo Noveno Simposio Internacional, "Entre Rosas y Espinas, ante la complejidad de la Vida, surge el Canto y la Esperanza", en memoria de la fundadora María Manuela Sacasa de Prego.

"Me he sentido muy emocionada de ver toda la participación de todos sus compañeros del Frente Sandinista, tan bonita y tan ordenadamente, haciéndole la gala y la presentación del día de hoy a la entrada a la Catedral, esto era un evento para ella (María Manuela Sacasa), altamente significativo y he llorado toda la mañana", apuntó Lourdes Prego Sacasa.

La Jornada Dariana continuó con un responso por el alma de Rubén Darío, efectuado en la Basílica Catedral de León.

"Oremos hoy por el alma de este gran hombre, orgullo de nuestra patria, de nuestra nación, Rubén Darío; imploramos al Dios rico en misericordia, que le conceda también nacer a la vida eterna", dijo el padre Eliar Alberto Alonso Berríos, durante el responso Darío.

Félix Rubén García Sarmiento, representante del modernismo literario en lengua española, también fue homenajeado por un concierto de parte de Fundación INCANTO.