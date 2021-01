Merienda escolar garantiza alimentos en colegios de Matagalpa

Foto: Merienda escolar llega a bodegas en Matagalpa / TN8

Estamos a las puertas del inicio del año escolar 2021 y el Gobierno ya está brindando las condiciones, no solo en infraestructura, sino en lo académico y la alimentación que los pequeños recibirán en las aulas de clases. En el departamento de Matagalpa este jueves llegó la merienda escolar.

El Gobierno central había anunciado con anterioridad que se haría llegar todo el paquete de alimentos a todos los departamentos, en Matagalpa fue recibido por Jorge Pravia, delegado municipal del Ministerio de Educación en esta cabecera departamental, quien junto a un equipo de trabajo garantizará que para el próximo primero de febrero que inician las clases en cada centro educativo esté la merienda escolar.

Matagalpa recibió más 2 mil galones de aceite, 1 mil 500 sacos de cereales y arroz, de maíz superan los 2 mil sacos y de frijoles los 1 mil con lo que se pretende atender a todos los centros educativos del casco urbano; para las zonas rurales las rastras ya han hecho la entrega en los 22 núcleos educativos, al igual que en cada uno de los 14 municipios de este departamento norteño.

Todo listo para la distribución

Pravia destacó que “ya estamos listos, hemos trabajado con los comités de alimentación escolar, desde mañana se empezará a hacer la entrega de la alimentación, esa alimentación que reciben los niños, también los padres de familia y organismos que se involucran, ya que ellos aportan a las mejoras ya sean en lácteos, huevos y en algunos casos carne”.

Esta acción ha permitido que los niños y niñas de escasos recursos económicos no tengan excusas para no asistir a clases, lo que ha permitido mantener una retención escolar ya que antes muchos niños se retiraban de las aulas de clases, debido a que no tenían qué comer y hasta se desmayaban en sus centros educativos.

Desde que llegó el Comandante Daniel Ortega a la presidencia la historia es otra.