Foto: Granada conmemora el 44 aniversario de inmortalidad de Claudia Chamorro/ TN8

La tarde de este sábado, la militancia sandinista de Granada conmemoró el 44 aniversario del paso a la inmortalidad de la combatiente guerrillera Claudia Chamorro quien ofrendó su vida en la lucha por una Nicaragua ante la dictadura Somocista.

Se cumplen 44 años del tránsito de vida de la compañera Claudia Chamorro quien cayó en Las Bayas, Matagalpa el 09 de enero de 1977. Ella junto a otros guerrilleros fueron emboscados por la guardia somocista. La militancia sandinista en Granada llevo ofrendas florales al cementerio de la ciudad donde yacen los restos de la joven guerrillera.

“Hoy gran parte del pueblo de Granada nos hemos volcado a las calles a conmemorar el 44 aniversario del paso a la inmortalidad de Claudia Chamorro, compañera muy decidida en su lucha contra la dictadura de Somoza y en su sueño de ver una Nicaragua libre, ella fue un ejemplo de mujer para muchas nicaragüenses”, expresó Ligia Flores, secretaria política del distrito uno de Granada.

Claudia se caracterizó por ser una mujer proveniente de una familia de mejores condiciones económicas sin embargo ver y saber de las injusticias con la población más pobre del país la impulsó a sumarse a la lucha del Frente Sandinista, hoy su legado sigue vivo entre jóvenes y adultos.

“Asimismo con mucho amor, el compromiso histórico que tenemos hoy con la revolución expresando ese legado de amor de la compañera Claudia Chamorro manifestado en todos los programas sociales que impulsa nuestro Gobierno sandinista”, añadió Auxiliadora García, Coordinadora departamental de juventud sandinista en Granada.

“Ella demostró que la mujer es capaz de asumir grandes retos ya que en esos días había muchos estereotipos donde las mujeres quizás no tenían mucha participación, pero con el frente sandinista no era así, es más, sin la participación de la mujer no hubiera habido revolución, a ella y otras compañeras le debo esta Nicaragua”, concluyó Yaroslava Muñoz.