La Tierra da sus frutos en Wirruka; premio al esfuerzo de Milagros

Foto: El Ministerio de Economía Familiar con el programa Patio Saludable ha capacitado y entregado plantas de diversas especies/TN8.

El aprovechamiento de cada espacio que tiene en el patio de la casa de Milagros Hernández ha sido de gran beneficio para poder contar con una gran variedad de plantas ornamentales, medicinales y frutales, las cuales han sido productivas mejorando la calidad nutricional.

El Ministerio de Economía Familiar con el programa Patio Saludable ha capacitado y entregado plantas de diversas especies a esta protagonista que cuenta con este pequeño huerto, ubicado en la comunidad Wirruka sector Cerro Bonito en el municipio de Boaco.

"Con el afán que le sembremos a la Tierra dará frutos. Hemos decidido que con cosas que no usamos hemos sembrado plantas y hemos ido produciendo estos frutos y seguimos trabajando con la fe en Dios de seguir produciendo para poder tener una mejor alimentación. El técnico del MEFCCA me ha venido a visitar y me ha orientado y propuesto otros proyectos para poner el patio más bonito. Nosotros iniciamos empíricamente sin tener el debido conocimiento de plantas en este patio", dijo la protagonista.

Variedad

"Tengo guanábana, mandarina, limones, naranjas, chayotes, guineos de tres variedades: cuadrado, filipino y jocotes; palmeras de coco, plantas medicinales orégano, zacate limón y es muy productivo por que las gallinas me dan huevos. El guineo cuadrado que sirve para bastimento ya poco compramos tortilla; bueno y de beneficio, obtenemos muy buen producto de las plantas que tenemos aquí pero lo más bonito es tener la planta y que te comes la fruta limpiamente sin químicos", expresó Milagros Hernández, dueña del patio saludable.

A través del Ministerio de Economía Familiar ha tenido asistencia técnica y la entrega de plantas para medicina, adornar y para comidas como cilantro, hierva buena, cebollín y otras plantas más que sirven para mejorar la calidad nutricional.