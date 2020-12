Foto: Estelí: Mejoran estilos de vida con proyectos de energía eléctrica/ TN8

En horas de la tarde del miércoles las autoridades municipales inauguraron un proyecto más de electrificación en la comunidad Agua Fría del Diamante de las Segovias. El 99 por ciento de las familias de Estelí cuentan con este servicio básico.

Las oportunidades de tener un negocio en sus viviendas han llegado a la comunidad Agua Fría, Estelí, la luz eléctrica es uno de los servicios más importante que necesitan las familias nicaragüenses.

“El Presidente Daniel y la Vicepresidenta Rosario han venido trabajando en función de llegar a todas las comunidades rurales para apoyarlos en todas sus necesidades como cumplimiento hacia la restitución de derechos que los ayudará a mejorar su estilo de vida", expresó el alcalde de la ciudad de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela.

"Hoy tenemos el grato honor de entregar a las familias de la comunidad de Agua Fría, este proyecto de energía eléctrica, que tiene un costo 7 millones 116 mil 329 córdobas, para 37 viviendas con 194 protagonistas, donde muchos de ellos van a emprender negocios y a mejorar su vida con la facilidad que les trae la tecnología”, añadió Valenzuela.

En la memoria de Glenda Barreda solo quedan recuerdos de cuando pasaron esos momentos difíciles en horas de la noche, su única forma para tener un poco de iluminación era con una candela. Este proyecto vendrá a suplir esa necesidad.

“Durante todo este tiempo que no teníamos el servicio de luz eléctrica, teníamos que alumbrarnos con candelas y muchas veces al no tenerlas a mano teníamos que utilizar ocote algo que no era saludable por la cantidad de humo que hace, también en mi negocio de tortillas era muy difícil porque como estamos rodeados de montañas, el sol sale un poco tarde por lo cual la visibilidad no era buena", relató Glenda Barreda, pobladora beneficiada.

"Ahora que este proyecto nos ha sido entregado, vamos a mejorar mucho, tanto en el acondicionamiento del lugar como en los demás productos que vamos a empezar a vender para acompañar las tortillitas calientes por las mañanas”, concluyó Glenda.

Esta obra aportará para que los estudiantes obtengan mejores calificaciones, porque podrán hacer sus tareas con tranquilidad.