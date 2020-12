Inauguran estación de bomberos en Diriamba, Carazo / Fotografía: Cinthia Larios-TN8

Con mucha alegría y rodeada de familias diriambinas se dio por inaugurada una importante estructura que servirá para estar al llamado de las emergencias que se susciten en el departamento de Carazo.

Esto es posible gracias a la gestión de este buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a través del Cuerpo Unificado de Bomberos quienes están al servicio de la población, con el objetivo de estar más cerca de las emergencias y dar respuesta a las demandas de la población en tiempo y forma.

El comandante Ramón Landero, jefe de la Dirección General de Bomberos (DGB) destacó que se trata de la voluntad del Ejecutivo del Comandante Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, de llevar bienestar a la población nicaragüense.

Agregó que la unidad cuenta con un camión y una cisterna, medios que forman parte del equipamiento de la nueva la estación.

"Nuestro objetivo es llegar a los accidentes lo más rápido posible y que las personas no mueran esperando por atención, queremos llegar lo más rápido posible para que las casas no se quemen, porque no remediamos llegar a un incendio donde ya se quemó todo y no hay nada que hacer, solo nos restaría ver rostros de tristeza por haberlo perdido todo y no es eso lo que nuestro gobierno quiere, queremos llegar a tiempo ante las emergencias" detalló Landero.

Más de 67 mil beneficiados

La unidad cuenta con dos camiones, el camión tiene capacidad para 500 galones de agua y la cisterna para dos mil 500 galones. Los habitantes de la zona expresaron su alegría, pero también la satisfacción de que hoy cuentan con la oportunidad de tener una mejor calidad de vida gracias a la seguridad que les inspira esta entidad.

#AHORA #Nicaragua | Inauguran la estación de bomberos unificados número 101 en el municipio de Diriamba, departamento de #Carazo pic.twitter.com/vXEZ5moslw — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 29, 2020

La construcción tuvo una inversión de C$1 millón 200 mil córdobas en contrapartida que fue donada por la Alcaldía municipal de Diriamba.

Con la nueva estación bomberil se beneficiarán más de 67 mil 850 habitantes del municipio de Diriamba y con esta es la número 101 que se inaugura en 13 años gracias a la gestión del Gobierno Sandinista.