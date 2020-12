Familias somoteñas estrenan casas para este fin de año 2020

Foto: Viviendas dignas para familias en Somoto / TN8

50 familias del barrio Julio Velásquez son protagonistas de un proyecto que ejecutó la alcaldía de la ciudad de Somoto, como parte de una estrategia que impulsa el Gobierno para garantizar el derecho a las familias de tener viviendas dignas y seguras.

Con este proyecto se evidencia el compromiso de los protagonistas con participación activa en la comunidad y su desarrollo.

El proyecto contempla la entrega de 50 viviendas para igual número de familias que nunca en su vida han tenido la oportunidad de habitar bajo techo propio.

La responsabilidad compartida es fundamental para la ejecución de este proceso que se trabajó en alianza estratégica con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), la cooperación a través de American Nicaraguan Foundation (ANF), el gobierno municipal y los beneficiados con contraparte local.

Mejoras en niveles de vida

Las familias protagonistas hace unos años habitaban en zonas de riesgo y con la implementación de los planes de respuesta han logrado con inmediatez la entrega del terreno y la construcción de las primeras viviendas.

El proyecto consiste en la entrega de 50 viviendas y para efectos de agilizar la construcción se dividió para que tres contratistas realizaran la construcción en tiempo récord. Cuentan con dos dormitorios, servicios sanitarios, sala-comedor y porche.

Foto: Viviendas dignas para familias en Somoto / TN8

"Me siento feliz, me siento muy agradecida porque tengo mi techo digno para mis hijos, mi casita era de plástico, yo me mojaba, tenía bastante necesidad económica y le doy gracias primeramente al Señor y a las autoridades”, relató a tn8.tv doña Marina del Socorro Betanco, protagonista del proyecto.

Oscar Danilo Portillo es otro de los beneficiados con la construcción de estas viviendas, quien expresó su agradecimiento por las bendiciones recibidas este año para él y su familia.

Informó la alcaldesa de la ciudad, Dania Martínez, que inició la entrega de 50 lotes de terrenos con el programa Bismarck Martínez en su segunda etapa del nuevo barrio que lleva el nombre de Manuel Maldonado Lovo.