Plan Navidad Segura para garantizar la tranquilidad en Nueva Segovia

Foto: Fuerzas policiales de Nueva Segovia / TN8

Al igual que en todos los departamentos el país con el banderillazo de salida y despliegue de las fuerzas y medios, la Policía Nacional en Nueva Segovia anuncia mayor vigilancia y patrullaje durante las fiestas de Navidad.

El 100 por ciento de las fuerzas policiales en los 12 municipios de Nueva Segovia estarán inmersos en la ejecución de las acciones del “Plan Navidad Segura” con la misión de garantizar el orden público, la tranquilidad y seguridad de las familias. Asimismo evitar muertes violentas o por accidentes de tránsito.

Te interesa: Policía garantiza seguridad y tranquilidad en esta Navidad en Granada

En Ocotal los uniformados encabezados por la jefatura departamental realizaron un recorrido por las calles con el compromiso de que las familias disfruten de estos días con seguridad y orden público en las zonas de mercados, comercio, bancos, barrios, parques, paradas y terminales de buses, carreteras y actividades religiosas.

El Comisionado Mayor Javier Martínez, Jefe de la institución en el departamento, dijo que a nivel nacional son más de 14 mil efectivos policiales los que se movilizan en todo el territorio para garantizar el cumplimiento de este plan para la seguridad, tranquilidad y la paz.

“Vamos a brindar seguridad a todas las actividades que estén organizadas por las alcaldías, las instituciones, la comunidad y toda actividad religiosa a fin de que las personas disfruten de manera tranquila”, detalló el mando policial.

Prevenir accidentes de tránsito

Foto: Fuerzas policiales de Nueva Segovia / TN8

El Comisionado Mayor Javier Martínez agregó que la Policia Nacional trabajará en labores para la prevención de los accidentes de tránsito con la implementación de retenes, puntos de regulación operativa; “principalmente para reducir las muertes por accidentes de tránsito”, anotó.

Asimismo hizo un llamado a los conductores de motocicletas a hacer el uso debido del casco de protección y a los conductores el uso del cinturón de seguridad, no conducir en estado de ebriedad, y manejar a la defensiva respetando las señales de tránsito para reducir los riesgos.

Pólvora

Foto: Fuerzas policiales de Nueva Segovia / TN8

El jefe policial recordó las prohibiciones para los comercializadores y compradores de pólvora: no vender a menores de e edad, ni personas en estado de ebriedad, prohibida la venta en zonas no autorizadas, no manipular pólvora en zonas de venta.

“Pedimos a los padres de familia a tener control y supervisión de sus hijos para evitar una tragedia”, concluyó.