Plan Navidad Segura 2020 activado con la policía en Estelí

Foto: Policía de Estelí activada en el Plan Navidad Segura / TN8

En horas de la mañana del miércoles 23 de diciembre, en el complejo policial Boris Vega en la ciudad de Estelí, se realizó el banderillazo del “Plan Navidad Segura”.

La Policía Nacional estará brindando protección en los mercados, avenidas centrales, terminales de buses y carretera panamericana; con el fin de que la población pueda hacer sus actividades sin ningún problema.

Te interesa: Policía da el banderillazo del Plan Navidad Segura en Nicaragua

La seguridad es fundamental para que todo se realice sin ningún incidente. 365 fuerzas policiales estarán en los puntos más visitados por la población en el departamento de Estelí.

“En estos momentos estamos cumpliendo con la orientación de nuestra jefatura suprema del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que todas nuestras fuerzas policiales estén garantizando la vida, la integridad física de las personas, el libre desplazamiento en los lugares más concurridos por los habitantes, para que puedan pasar sus vacaciones en esta Navidad con tranquilidad”, manifestó Alejandro Ruiz, Comisionado mayor y jefe de la policía en el departamento de Estelí.

Momentos de paz y armonía

Foto: Policía de Estelí activada en el Plan Navidad Segura / TN8

En este mes de diciembre las familias se reúnen para celebrar las fiestas navideñas y recibir el año nuevo, por ello la orientación de los oficiales es que todo se lleve a cabo con tranquilidad.

"También estaremos en los barrios y comunidades en horas de la noche, recordarles a los ciudadanos que pueden hacer uso de los números telefónicos en el puesto de mando, ahí pueden llamar para informarnos sobre cualquier situación, para que todo marche con normalidad y no se registre ningún incidente. La población tiene que poner de su parte, no conducir en estado de ebriedad, no portar armas de fuego ni cortopunzantes, no dejar a que los menores de edad manipulen los fuegos artificiales; de esta forma se está contribuyendo a convivir en un ambiente seguro para toda las familias”, recalcó Ruiz.