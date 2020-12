65 presos y presas recibieron perdón presidencial en Chontales

Foto: Convivencia familiar para presos en Chontales / TN8

En ocasión de Navidad, 65 presos y presas recibieron el beneficio de ley conocido como perdón presidencial de convivencia familiar otorgado por el Gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

Para este viernes, el Gobierno Central lleva amor a muchos hogares nicaragüenses que esperan a sus seres queridos en sus hogares.

Durante la actividad los familiares de los privados de libertad, los acompañaron mientras firmaban su carta de indulto, al igualmente estuvieron presentes las autoridades municipales y departamentales de Chontales.

Los privados de libertad agradecieron este buen gesto del Presidente de Nicaragua en volver a sus hogares en esta Semana Santa e insertarse a la sociedad.

"Hoy están recibiendo de parte de nuestro Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, por una voluntad expresa de nuestro buen Gobierno por la paz, reconciliación familiar, unidad de la familia, por esa convivencia que se han entregado este año miles de reos y hoy estamos concluyendo en un mes que es para estar en familia, un mes de Navidad, se van a reencontrar y estamos seguros que van a reflexionar, porque la vida hay que enfrentarla con la realidad", expresó Aristides Gómez, secretario político de Chontales.

Foto: Convivencia familiar para presos en Chontales / TN8

"Siempre hay que tomar las experiencias y sobre todo las malas experiencias para seguir adelante, la vida hay que trabajar y hacer esfuerzo importantes para disfrutarla, que gocen de esa libertad que no deberían de haber perdido y hoy se les regresa gracias a esa buena voluntad del presidente", agregó Gómez.

Convivencia familiar

"El artículo 6 inciso 3, de la ley 473 de régimen penitenciario ejecución de la pena, establece uno de los objetivos principales es promover la unidad familiar, por lo que damos cumplimiento a esa orden presidencial. Vayan nuestros saludos y felicitaciones a cada uno de ustedes y respectivos familiares, esperando que con el fervor de Dios seguiremos en victoria por medio de la reconciliacion y la paz", dijo Evenor Centeno, alcaide del Sistema Penitenciario Cuisalá, Chontales.

"Me siento súper feliz, contenta, dándole gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da nuevamente y al presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo por estar con mi familia y que sigan dando oportunidad a las demás presas que están en el sistema", manifestó Jensi Ortega, ex presa.