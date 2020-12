Otorgan beneficio de convivencia familiar a presos en Chinandega

Foto: Convivencia familiar para presos de Chinandega / TN8

87 presos y presas del Sistema Penitenciario Nacional en Chinandega fueron puestos en libertad este viernes, como parte del beneficio legal de convivencia familiar que otorga el Gobierno sandinista.

En este beneficio legal se han puesto en libertad a 81 varones y seis mujeres para que gocen del calor familiar y cumplan con sus deberes en la sociedad, así mismo para compartir en familia esta Navidad.

El Gobierno otorga a cada preso y presa convivir en familia, en unión, amor y cariño en este mes de diciembre, siendo un regalo para todas las familias.

Denis Evelio Muñoz, alcaide del Sistema Penitenciario en Chinandega, expresó: "Como una buena voluntad de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo serán beneficiados y puestos en libertad estos presos y presas. Dentro de todo lo que impulsa nuestro Gobierno, formando parte de la convivencia, unidad y amor, estas mujeres y hombres están siendo bendecidos por Dios con el beneficio de reencontrarse con su familiar, para que den algo positivo a la sociedad, se involucren y aporten buenos resultados al país, obteniendo la libertad".

Libertad y amor familiar

Los ex presos del departamento de Chinandega fueron puestos en libertad, 28 del departamento de León y 11 de otros departamentos para gozar de su libertad en este cierre de año 2020.

"Estoy alegre y agradecida porque me regalaron esta oportunidad, por permitirme regresar a vivir con alegría con mis hijos, esta es una lección que no olvidaré y pido a Dios me cubra para no volver a cometer delitos, para estar al día con mis hijos. A mí me dieron cinco años de cárcel y solo estuve cinco meses gracias a Dios y al Gobierno", mencionó Brenda Ramos, beneficiada.

Los familiares y amigos de los beneficiados agradecieron a Dios y al Gobierno por haber hecho realidad el sueño de ser puestos en libertad en esta Navidad.