Ministerio de la Mujer visita fábricas de puro en Estelí

En horas de la tarde del jueves 17 de diciembre del 2020 la ministra del Ministerio de la Mujer a nivel nacional, visitó las fábricas elaboradoras de puros en la ciudad de Estelí, con el fin de brindar una charla a las féminas, para que puedan conocer más sobre sus derechos.

El trabajo de la mujer nicaragüense es el pilar fundamental para que el país aumente su economía, este resultado se debe a las buenas condiciones en su área de trabajo que se les ha brindado, como parte de los derechos que el Gobierno Central ha restituido.

“Estamos visitando diferentes zonas francas del sector tabacalero del departamento de Estelí, con el objetivo de acercar un documento a las mujeres para que puedan conocer más sobre sus derechos y deberes, para continuar promoviendo esa apropiación y reconocimiento del marco jurídico que ha fortalecido el Gobierno Sandinista en el marco del modelo de equidad y complementariedad, es decir, nosotros seguimos trabajando en esta función”, dijo Jessica Leiva, ministra del Ministerio de la Mujer.

Deberes y derechos

En la Capital del Tabaco, Estelí, son miles de manos obreras que elaboran los mejores puros a nivel internacional, en su mayoría ellas ocupan los cargos de mayor importancia.

“Como mujer y trabajadora, esta charla me gustó mucho porque nos dimos cuenta de los derechos que tenemos en el hogar y en la empresa; en años anteriores no se hacía esto, no conocíamos mucho sobre el tema, pero ahora sabemos que si nos protege la ley”, expresó Ana María Cruz, obrera del tabaco.

Además de la charla que recibieron se les entregó una cartilla, para que puedan orientarse más sobre la igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres.