27 auxiliares de enfermería en Chinandega se suman al personal de salud

Foto: Graduación de enfermería en Chinandega / TN8

El Ministerio de Salud realizó este jueves en Chinandega la quinta graduación de auxiliares de enfermería del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

En esta actividad 27 auxiliares se graduaron, quienes se prepararon por dos años para ser la primera fila de batalla en atención de salud para la población.

Los jóvenes auxiliares de enfermería durante su proceso de aprendizaje reciben clases, rotaciones y además fortalecen su aprendizaje con su enfoque social o prácticas de la profesión.

La docente Yamileth Carrillo del SILAIS, expresó: "como maestra de los enfermeros MOSAFC me siento muy contenta de ver el crecimiento de estos jóvenes y más contenta saber que ya estarán desarrollándose en su profesión para atender a las familias con calidad".

Formación para servir a la población

"Este fue un proceso muy importante y fructífero pues todos los jóvenes se empeñaron en aprender y ser quienes con voluntad se disponen en sus barrios y comunidades, en este curso los enfermeros y enfermeras han demostrado interés, además de amor al prójimo por su ardua entrega y voluntad por las familias", agregó Carrillo.

El Gobierno central ha venido preparando a estos jóvenes a través del Ministerio de Salud, para fortalecer el modelo de salud en barrios y comunidades para garantizar a las familias salud y vida.

"Le doy gracias a Dios porque me permitió culminar mi curso, gracias al Gobierno que nos garantiza estos espacios de estudios totalmente gratuitos. Me llena de mucho orgullo saber que ahora me toca estar del lado de la población, ayudarles y atenderlos como se lo merecen, así mismo brindarles prevención de salud. Este es un trabajo humanitario, meta que me propuse cuando inicié a atender a las familias con amor, cariño, solidaridad y respeto porque ellos se merecen lo mejor; ahora estamos contentos porque ya vamos a laborar", mencionó Kenin Ordóñez, graduado auxiliar MOSAFC.

Es importante mencionar que cada enfermero y enfermera al culminar este curso se les garantiza contratación de plazas, para iniciar el desarrollo de su profesión atendiendo a la población.