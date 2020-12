Familias de Jinotega, disfrutaron de concierto navideño por la Camerata Bach / TN8

La noche del martes 15 de diciembre las familias jinoteganas disfrutaron de la presentación "Coros y Aires Navideños" donde participaron jóvenes de la Camerata Bach, Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y Schola Cantorum Rubén Darío en el paseo de la Cultura y la Familia, en donde grandes y chiquitos disfrutaron de un magnífico concierto lleno de repertorio navideño.

Entre el repertorio que se deleitó durante 2 horas a las familias presentes, se pudo disfrutar de villancicos navideños nicaragüenses, alemanes y europeos, todos brindados por la magistral orquesta.

Rosalpina Pineda, vicealcaldesa de Jinotega, expresó: "Bajo un esfuerzo coordinado con el teatro nacional Rubén Darío, y como todos los años, hoy una vez más en este mes de diciembre hemos traído la presentación de la orquesta de la camerata bach, para que deleite a las familias jinoteganas acá presentes en el paseo de la cultura, que como ustedes pueden apreciar hay una masiva asistencia de familias, así mismo el paseo está por todos los lugares lleno de todo tipo de adornos navideños, esta actividad es parte de la recreación que promovemos para nuestras familias y los más chiquitos, y también es parte de la celebración ya que hoy la alcaldía municipal ganó el concurso del municipio más navideño a nivel Nacional".

Familias de Jinotega, disfrutaron de concierto navideño por la Camerata Bach / TN8

Leer también: Gobierno de Nicaragua entrega títulos de propiedad en Juigalpa

"Todo este esfuerzo es justamente esa alianza que tenemos con las alcaldías municipales desde el Teatro Nacional Rubén Darío. La Camerata Bach y sobre todo la voluntad de nuestro Gobierno de llevar entretenimiento de llevar cultura, de llevar la recreación a nuestro pueblo, ahora que hemos establecido la paz, que hemos restablecido la tranquilidad, nuestro pueblo se merece este concierto que acercan al ser humano en esta época que todos los católicos deseamos, esperando la llegada de Jesucristo, la llegada de nuestro Niño Dios", enfatizó Ramón Rodríguez, director de la Camerata Bach.

#Nicaragua | Familias de #Jinotega disfrutan de la presentación "Coros y Aires Navideños" donde participan jóvenes de la Camerata Bach, Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y Schola Cantorum Rubén Darío en el paseo de la Cultura y la Familia. pic.twitter.com/6AplfoG4Zt — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 16, 2020

"Exitoso desde todo punto de vista y lo mejor de todo es que haya sido traído aquí a Jinotega que hoy fue coronado como el municipio más navideño, ha habido una gran afluencia, también de una gran parte del pueblo jinotegano, yo creo que esto es grandioso, debe repetirse en los años venideros", mencionó Arturo Aguirre.

"No hay palabras que decir, tan bello que estuvo todo, muy bueno, excelente me siento muy gozosa, primera vez que vengo, estuvo calmo, con alegría, con amor, nos sentimos feliz, primera vez que vine aquí nomás vivo, no me lo podía perder", dijo Auxiliadora Ballesteros.



"Ha sido una presentación magistral de la Camerata Bach, quisiéramos los jinoteganos que cada día más vengan estos conciertos a Jinotega, esto en honor al Niño Dios, a la cultura y que todo siga bien en Nicaragua que haya paz", dijo Mario Cárdenas.

Los niños del público tuvieron participación al lado de los destacados músicos, también el director de la Camerata Bach dio a conocer que mediante el esfuerzo del Gobierno Central por llevar la cultura alrededor de Nicaragua, estarán ofreciendo conciertos en todos los departamento del país.