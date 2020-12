Plantas nutritivas en Patio Saludable de comunidad en Boaco

Foto: Patio Saludable en comunidad de Boaco / TN8

Milagros del Socorro Urbina, habitante de la comunidad Wirruka, sector Cerro Bonito del municipio Boaco, cuenta con un exitoso Patio Saludable en un pequeño espacio, donde cultiva café, plátanos, mandarinas, maracuyá, ruda, orégano, entre otras plantas frutales ornamentales y medicinales.

Esto se logra gracias a las capacitaciones recibidas por el MEFCCA para aprovechar mejor la tierra de su hogar.

El Gobierno central a través del Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA), continúa impulsando el programa Patio Saludable el cual ha venido siendo de gran ayuda para las familias en el área económica ya que pueden comercializar sus productos a través de mercaditos campesinos y ferias.

Los técnicos del Ministerio de Economía Familiar brindan el acompañamiento de esta joven protagonistas con la entrega de plantas, semillas y capacitaciones del manejo de los espacios, para el cultivo también se les orienta practicar el reciclaje para tener una buena armonía con el medio ambiente.

Salud y nutrición

Dentro de este Patio Saludable encontramos una gran variedad de plantas que son de mucha utilidad en el hogar como las plantas medicinales y plantas para el uso de la cocina; también dentro de la diversificación del patio se encuentran variedades de aves como gallinas y patos.

"Es muy importante tener un Patio Saludable porque así tiene sus frutos, uno en nuestros patios y la asistencia que me dan los del Ministerio de Economía Familiar ha sido muy buena, nos viene a visitar. Ellos me traen plantas y semillas. Aquí en mi patio lo que más tengo es café, chagüites y he estado en ferias a vender naranjas, mandarinas, bananos y gracias a Dios vendemos lo que llevamos", manifestó Milagros del Socorro Urbina, dueña del Patio Saludable.

El Gobierno central con el objetivo de que las familias gocen de una alimentación sana y que los protagonistas puedan vender sus cosechas sigue impulsando este proyecto que es de gran beneficio para las familias.