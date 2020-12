Regresan a casa médicos de Granada que sirvieron en el Caribe

Foto: Recibimiento a médicos de Granada que trabajaron en el Caribe / TN8

Entre abrazos y lágrimas, así fueron recibidos la tarde de este jueves 10 de diciembre dos médicos en Granada, que con amor y solidaridad se dispusieron a servir a los hermanos del Caribe Norte, quienes fueron afectados con dos huracanes en menos de 15 días en el mes de noviembre.

Luego de estar por más de 15 días en las zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, los doctores José Manuel López y María Auxiliadora Peña, al fin regresaron a casa sanos y salvos luego de brindar atención médica a la población más afectada por los fenómenos naturales. Ambos fueron bien recibidos por sus compañeros de trabajo del MINSA.

“Muchas gracias a mis colegas por tan bonito recibimiento, qué les puedo decir, fue una gran experiencia; hoy regresamos contentos y orgullosos porque fuimos y cumplimos la misión de atender al pueblo. El Comandante (Daniel Ortega) ordenó y fuimos a cumplir esa misión que era de atender a la gente. Fue difícil, pero si nos sentimos contentos de haber cumplido”, dijo el doctor José Manuel López del hospital Amistad Japón Nicaragua.

Experiencia y motivación

Para la doctora María Auxiliadora Peña su experiencia más motivadora fue llegar a la zona afectada por los huracanes y ver la necesidad de la población, donde lo que urgía era la atención médica sobre todo en mujeres embarazadas.

“Fue una gran experiencia, me siento muy satisfecha con el trabajo que fuimos a realizar, al llegar y ver que la población nos esperaba me cautivó mucho porque habían bastantes mujeres embarazadas, no sabíamos su lengua pero nos trataron muy bien y creo que dimos lo mejor de nosotros, y aquí estamos; cumplimos la misión encomendada por nuestro Gobierno”, destaco la galena del hospital.

Del cuerpo médico del Hospital Amistad Japón Nicaragua ante la emergencia de los fenómenos naturales Eta e Iota, se dispusieron de seis servidores públicos, en el primer grupo dos médicos y dos enfermeras y en este último dos galenos.