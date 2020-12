Foto: INTUR en Chinandega realiza concurso Sabores de Diciembre/TN8

El Instituto Nicaragüense de Turismo en coordinación con las alcaldías municipales del departamento de Chinandega realizaron el concurso departamental "Sabores de Diciembre", en el que los protagonistas mostraron su arte culinario.

En esta actividad los participantes elaboraron, Lomo Relleno, Gallina Rellena y Cerdo horneado, además de los postres tradicionales de la temporada de Diciembre.

En este concurso los organizadores premiaron a los tres mejores platillos en sabor, color y textura, así mismo se premió al mejor postre navideño.

La señora Sara Mairena del municipio de El Realejo obtuvo el primer lugar en el concurso Sabores de Diciembre con un exquisito Lomo de Cerdo Relleno y el mejor postre navideño, quien agradeció por tomar en cuenta su participación.

"Me siento contenta no me lo esperaba, cuando estaba esperando al jurado yo le pedí a Dios que fuera su voluntad, le dije señor tú sabes cuánto me esforcé, aquí tengo el primer lugar con un lomo de cerdo relleno, me siento agradecida por tomarme en cuenta, ahora me prepararé para el concurso nacional y poder dejar en alto al departamento de Chinandega", manifestó Sara Mairena participante del Concurso y ganadora del primer lugar.

"Este platillo lo aprendí de mi mamá, ella me enseñó y me dio el arte de saber de cuchara y sabor, es muy bueno rescatar las tradiciones de gastronomía de la temporada pues así revivimos lo que nuestras abuelitas cenaban en familia cada navidad", expresó Mairena.

Los protagonistas de los 13 municipios del departamento de Chinandega, recibieron reconocimiento por su destacada participación en el concurso, mostrando su mejor sazón y sabor del platillo presentado.

Por su parte Ofelia Manzanares, delegada departamental del Instituto Nicaragüense de Turismo recalcó "Nos sentimos orgullosos de tener una excelente participación de los municipios del departamento de Chinandega, aquí todos son ganadores, todos saben de cocina y se han preparado con lo mejor de los sabores y presentación".

Rescater de las tradiciones

"Cada uno se ha esmerado y esforzado por dar lo mejor, aquí se rescata el sabor tradicional de diciembre, el mes donde las familias se reúnen y en su mesa nunca falta una comida sabrosa de relleno, el municipio de El Realejo ganó el primer lugar en nuestro departamento", dijo Manzanares.

El concurso Nacional Sabores de Diciembre será este 12 de Diciembre, siendo sede el departamento de Chinandega.