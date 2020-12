Foto: Niñez de Estelí disfrutó ser Bomberos por un día/TN8

En horas de la tarde del domingo 6 de diciembre del 2020 frente al Parque Central 16 de Julio en la ciudad de Estelí, la población disfrutó de la exhibición de equipos y camiones de los Bomberos Unificados, los niños y niñas fueron los principales protagonistas de esta actividad.

El ser Bombero implica tener un espíritu de servir a los demás algunos de estos pequeños al momento de subirse a los camiones, manipular los equipos y ponerse los trajes descubrieron el amor hacia esta profesión.

Te puede interesar: Emoción y adrenalina en la final del "Campeonato Nacional de Motocross 2020" en Managua

“Estoy muy contento de estar aquí viendo los camiones, equipos y trajes, siempre le he dicho a mi mamá, que un día quiero ser Bombero, me sentí tan emocionado al momento que me subí a una de las cisternas”, dijo Justin Benavidez.

Foto: Niñez de Estelí disfrutó ser Bomberos por un día/TN8

María José Benavidez madre del menor, expresó "esta actividad fue una buena idea porque en primer lugar los niños salen de sus hogares ante las situaciones que ha paso el país, además nos damos cuenta del arduo trabajo que hacen los Bomberos y que no es fácil, todos los días ponen en peligro sus vidas para brindarnos seguridad, eso hay que reconocerlos siempre”, afirmó Benavidez

En esta feria de la niñez y la familia se realizaron diferentes demostraciones en técnicas de salvamento y rescate, también charlas de primeros auxilios, dando a conocer a la población la realidad que vive esto hombres y mujeres.

#Nicaragua | En el parque central de #Estelí la población admiró la exhibición de los caminos y equipos de lo Bomberos Unificados pic.twitter.com/dThQQXAaWQ — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 6, 2020

Feria de la niñez y la familia

“La orientación de nuestro Gobierno Sandinista es brindar seguridad a las familias del departamento de Estelí, pero también socializar con las personas, estar cerca para hablar y que se hagan amigos, que conozcan a lo que se enfrentan los Bomberos; es por eso que se realizó esta actividad”, manifestó Frank Boedeker, delegado del Ministerio de Gobernación en el Diamante de las Segovias.



El compromiso de esta Institución en la ciudad de Estelí, es estar a tiempo completo para quienes los necesiten, la satisfacción de ellos es saber que son de gran importancia para la sociedad.